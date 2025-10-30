יום חמישי, 30.10.2025 שעה 21:27
ליגת העל Winner 25-26
216-238הפועל ב"ש1
174-187מכבי ת"א2
1710-178בית"ר ירושלים3
1311-157הפועל ת"א4
1218-168מכבי נתניה5
118-98הפועל חיפה6
119-88בני סכנין7
1116-118מ.ס אשדוד8
108-148מכבי חיפה9
1019-88עירוני טבריה10
914-128הפועל פ"ת11
810-88עירוני ק"ש12
214-58הפועל ירושלים13
123-68מכבי בני ריינה14

אקסברד ריגש עד דמעות: כלום לא מובן מאליו

צפו באירוע המרגש: אחרי שנאבק על חייו, כדורגלן העבר ערך תפילה וסעודת הודיה: "כפית של פלסטיק לא יכולתי להחזיק". גם איבגי, שפונגין ואפק הגיעו

|
עידו אקסברד עם אשתו הדס, הבת שלהם ואבי איבגי (ראובן שוורץ)
עידו אקסברד עם אשתו הדס, הבת שלהם ואבי איבגי (ראובן שוורץ)

מרגש ביותר: אל בית הכנסת "אור הזורע" שבהרצליה, התכנסו הערב (חמישי) משפחה וחברים, לצד כדורגלני עבר לתפילה וסעודת הודיה לרפואת כדורגלן העבר עידו אקסברד, אחרי הניתוח הקשה שעבר ויציאה ממצב של סכנת חיים ממשית. 

ביום שישי ה-03/01/2025, עוד פתח אקסברד וכיכב במדי מכבי יבנה כשהוא כובש צמד שערים במשחק מול מ.ס דימונה. אך מאז הכל הסתבך וחלוץ העבר אושפז במצב קשה בבית החולים עוד באותו השבוע, לאחר סיבוכי שפעת שהובילו אותו למצב קריטי בו היה מורדם ומונשם, במשך מספר חודשים. כשכל עולם הכדורגל הישראלי נשא תפילה לרפאותו, אקסברד עבר ניתוח השתלת 2 ריאות, וחזר לחיים.

אקסברד מודה לכל מי שהגיע

בין הנוכחים באירוע המרגש היו מאמן מכבי הרצליה, אלעד בראון, לצד כמה משחקני הקבוצה. אנשים נוספים שהגיעו לחזק את כדורגלן העבר – המגן יובל שפונגין, עומרי אפק, אבי איבגי, ברק לביא קפטן מכבי הרצליה לצד שחקנים רבים נוספים.

אקסברד עצמו ריגש אמר: "אני מאוד מתרגש, אני רוצה להודות קודם כל למשפחה של הודיה (התורמת, ג.ע), אני חייב לכם את החיים שלי. באמת תודה על הכל, מי שעליתי לו במחשבה מתישהו, לכל מי שהתפלל לכל מי שהגיע. להדס ולילדים, אני לא יודע איך להסביר לכם מה זה הדס בשבילי, מה היא עשתה בשבילי ברגעים הכי נוראיים. אני רוצה להגיד לכם רק תודה אני לא יודע מה להגיד. ודבר אחרון הכי חשוב, אני הייתי בתחתית של התחתית. ויש לי רק בקשה אחת, אל תיקחו שום דבר בחיים, שום דבר שקורה לכם כמובן מאליו.

עידו אקסברד (ראובן שוורץ)עידו אקסברד (ראובן שוורץ)
עידו אקסברד עם אשתו הדס (ראובן שוורץ)עידו אקסברד עם אשתו הדס (ראובן שוורץ)
עידו אקסברד (ראובן שוורץ)עידו אקסברד (ראובן שוורץ)

מהדבר הכי קטן שקורה לכם לדבר הכי גדול, זה לא מובן מאליו. אני אומר לכם לא יכולתי לעשות כלום, כפית של פלסטיק בבית החולים לא יכולתי להחזיק. אם אתם קמים בבוקר נושמים, כל השאר זה בונוס, כל השאר לא מעניין. פתאום ביום בהיר אחד להשלים עם זה שאתה בן אדם נכה זה לא בושה. תמשיכו להתפלל יש הרבה עליות וירידות, הרבה אנשים פה לא יודעים הייתי מאושפז פעמיים בחודש האחרון, ועכשיו אני בסדר ברוך השם, רק בריאות לכולם ותודה לקדוש ברוך הוא שאני בחיים". 

עידו אקסברד עם אשתו הדס (ראובן שוורץ)עידו אקסברד עם אשתו הדס (ראובן שוורץ)
עידו אקסברד עם אבי איבגי (ראובן שוורץ)עידו אקסברד עם אבי איבגי (ראובן שוורץ)

הרב המקומי יוסף מאיר נשא דברי תורה בבית הכנסת, כמו גם השוער אבי איבגי שאמר: "כולם יודעים איך זה התחיל. פתאום ביום בהיר אחד שמענו את הדבר העצום הזה, שחקן כדורגל מקצוען, בריא, כושר גופני. אף אחד לא יכל לחשוב שעליו יכול ליפול דבר כזה. 

עידו אקסברד עם אלעד בראון (משמאל) ובני בקלו (מימין) (ראובן שוורץ)עידו אקסברד עם אלעד בראון (משמאל) ובני בקלו (מימין) (ראובן שוורץ)
עודד בירו ועידו אקסברד (ראובן שוורץ)עודד בירו ועידו אקסברד (ראובן שוורץ)

אנשים רבים, גם לא מהמשפחה של עידו, קיבלו על עצמם הרבה מצוות ותפילה לרפואת עידו, כאשר השחקן שכב בבית החולים במצב שלא ברור לאף אחד. החלטנו החברים, לפתוח קבוצה ולקחת על עצמו תפילות והתחזקות. 3 חודשים זאת תקופה ארוכה, ובשביל המשפחה כל דקה הייתה נצח. שכל אחד ילמד לשחרר לתת לקדוש ברוך הוא רגע קטן להיכנס. 

עידו אקסברד עם אביו אדריאן (ראובן שוורץ)עידו אקסברד עם אביו אדריאן (ראובן שוורץ)
אקסברד וחבריו שהגיעו לחזק (ראובן שוורץ)אקסברד וחבריו שהגיעו לחזק (ראובן שוורץ)

יום אחד בלילה, עידו מורדם ומונשם, אני לומד. פתאום אני פותח ספר של הרבי נחמן שרושם שם על הזכויות של אדם שחולה ואנשים מתפללים עליו. אם האדם עצמו שנמצא בצרה לא מאמין באמת שמה שקורה איתו עכשיו, זה הכי טוב בשבילו. אז כל התפילות של כולם זה כמו טיפה בים, זה המסר שלי. שום דבר לא מובן מאליו". 

התפילה בבית הכנסת (ראובן שוורץ)התפילה בבית הכנסת (ראובן שוורץ)
עידו אקסברד (ראובן שוורץ)עידו אקסברד (ראובן שוורץ)

אביו של עידו הוסיף ואמר: "עם כל השמחה שאנחנו חוגגים פה, אנחנו רוצים להודות למשפחת התורמת שתרמה לעידו את האיברים. אין לנו מילים, פשוט תודה רבה". 

עידו אקסברד עם אביו והבן עמית (ראובן שוורץ)עידו אקסברד עם אביו והבן עמית (ראובן שוורץ)
עידו אקסברד ובנו עמית (ראובן שוורץ)עידו אקסברד ובנו עמית (ראובן שוורץ)

אקסברד שיחק ב-15 קבוצות שונות בכדורגל הישראלי בינהן: הפועל ב''ש, הפועל תל אביב, הפועל פ''ת, מכבי נתניה ועירוני ק''ש. שחקן העבר היה שותף שלוש פעמים שונות לעלייה לליגת העל, כשלליגה הלאומית הוא העפיל פעמיים ברציפות, עם מכבי הרצליה והפועל כפר שלם.

כחלוץ צעיר הגיע אקסברד עד לחצי גמר גביע המדינה במדי בית''ר שמשון תל אביב ששיחקה בליגה א'. כשהוא מעפיל גם לגמר גביע המדינה עם מכבי נתניה ששיחקה בליגה הלאומית. עונת השיא שלו בכדורגל הישראלי הייתה בעונת 2022/23, כשכבש 32 שערים במדי מכבי הרצליה אז בליגה א' דרום.

אבי איבגי (ראובן שוורץ)אבי איבגי (ראובן שוורץ)
עידו אקסברד (ראובן שוורץ)עידו אקסברד (ראובן שוורץ)
