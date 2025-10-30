אקסברד ריגש עד דמעות: כלום לא מובן מאליו

מרגש ביותר: אל בית הכנסת "אור הזורע" שבהרצליה, התכנסו הערב (חמישי) משפחה וחברים, לצד כדורגלני עבר לתפילה וסעודת הודיה לרפואת כדורגלן העבר עידו אקסברד, אחרי הניתוח הקשה שעבר ויציאה ממצב של סכנת חיים ממשית.

ביום שישי ה-03/01/2025, עוד פתח אקסברד וכיכב במדי מכבי יבנה כשהוא כובש צמד שערים במשחק מול מ.ס דימונה. אך מאז הכל הסתבך וחלוץ העבר אושפז במצב קשה בבית החולים עוד באותו השבוע, לאחר סיבוכי שפעת שהובילו אותו למצב קריטי בו היה מורדם ומונשם, במשך מספר חודשים. כשכל עולם הכדורגל הישראלי נשא תפילה לרפאותו, אקסברד עבר ניתוח השתלת 2 ריאות, וחזר לחיים.

אקסברד מודה לכל מי שהגיע

בין הנוכחים באירוע המרגש היו מאמן מכבי הרצליה, אלעד בראון, לצד כמה משחקני הקבוצה. אנשים נוספים שהגיעו לחזק את כדורגלן העבר – המגן יובל שפונגין, עומרי אפק, אבי איבגי, ברק לביא קפטן מכבי הרצליה לצד שחקנים רבים נוספים.

אקסברד עצמו ריגש אמר: "אני מאוד מתרגש, אני רוצה להודות קודם כל למשפחה של הודיה (התורמת, ג.ע), אני חייב לכם את החיים שלי. באמת תודה על הכל, מי שעליתי לו במחשבה מתישהו, לכל מי שהתפלל לכל מי שהגיע. להדס ולילדים, אני לא יודע איך להסביר לכם מה זה הדס בשבילי, מה היא עשתה בשבילי ברגעים הכי נוראיים. אני רוצה להגיד לכם רק תודה אני לא יודע מה להגיד. ודבר אחרון הכי חשוב, אני הייתי בתחתית של התחתית. ויש לי רק בקשה אחת, אל תיקחו שום דבר בחיים, שום דבר שקורה לכם כמובן מאליו.

עידו אקסברד עם אשתו הדס

מהדבר הכי קטן שקורה לכם לדבר הכי גדול, זה לא מובן מאליו. אני אומר לכם לא יכולתי לעשות כלום, כפית של פלסטיק בבית החולים לא יכולתי להחזיק. אם אתם קמים בבוקר נושמים, כל השאר זה בונוס, כל השאר לא מעניין. פתאום ביום בהיר אחד להשלים עם זה שאתה בן אדם נכה זה לא בושה. תמשיכו להתפלל יש הרבה עליות וירידות, הרבה אנשים פה לא יודעים הייתי מאושפז פעמיים בחודש האחרון, ועכשיו אני בסדר ברוך השם, רק בריאות לכולם ותודה לקדוש ברוך הוא שאני בחיים".

הרב המקומי יוסף מאיר נשא דברי תורה בבית הכנסת, כמו גם השוער אבי איבגי שאמר: "כולם יודעים איך זה התחיל. פתאום ביום בהיר אחד שמענו את הדבר העצום הזה, שחקן כדורגל מקצוען, בריא, כושר גופני. אף אחד לא יכל לחשוב שעליו יכול ליפול דבר כזה.

אנשים רבים, גם לא מהמשפחה של עידו, קיבלו על עצמם הרבה מצוות ותפילה לרפואת עידו, כאשר השחקן שכב בבית החולים במצב שלא ברור לאף אחד. החלטנו החברים, לפתוח קבוצה ולקחת על עצמו תפילות והתחזקות. 3 חודשים זאת תקופה ארוכה, ובשביל המשפחה כל דקה הייתה נצח. שכל אחד ילמד לשחרר לתת לקדוש ברוך הוא רגע קטן להיכנס.

יום אחד בלילה, עידו מורדם ומונשם, אני לומד. פתאום אני פותח ספר של הרבי נחמן שרושם שם על הזכויות של אדם שחולה ואנשים מתפללים עליו. אם האדם עצמו שנמצא בצרה לא מאמין באמת שמה שקורה איתו עכשיו, זה הכי טוב בשבילו. אז כל התפילות של כולם זה כמו טיפה בים, זה המסר שלי. שום דבר לא מובן מאליו".

אביו של עידו הוסיף ואמר: "עם כל השמחה שאנחנו חוגגים פה, אנחנו רוצים להודות למשפחת התורמת שתרמה לעידו את האיברים. אין לנו מילים, פשוט תודה רבה".

אקסברד שיחק ב-15 קבוצות שונות בכדורגל הישראלי בינהן: הפועל ב''ש, הפועל תל אביב, הפועל פ''ת, מכבי נתניה ועירוני ק''ש. שחקן העבר היה שותף שלוש פעמים שונות לעלייה לליגת העל, כשלליגה הלאומית הוא העפיל פעמיים ברציפות, עם מכבי הרצליה והפועל כפר שלם.

כחלוץ צעיר הגיע אקסברד עד לחצי גמר גביע המדינה במדי בית''ר שמשון תל אביב ששיחקה בליגה א'. כשהוא מעפיל גם לגמר גביע המדינה עם מכבי נתניה ששיחקה בליגה הלאומית. עונת השיא שלו בכדורגל הישראלי הייתה בעונת 2022/23, כשכבש 32 שערים במדי מכבי הרצליה אז בליגה א' דרום.

