שצ'סני חשף: כך עצרתי את הפנדל של אמבפה

וויצ’ך שצ'סני התראיין היום (חמישי) למדיה הרשמית של ברצלונה, וחשף לא רק את חוש ההומור שלו, אלא גם את רצינותו המקצועית. במהלך השיחה עם אוהדי הקבוצה, הוא סיפר כיצד התכונן לעצירת הפנדל של קיליאן אמבפה בקלאסיקו האחרון.

"אני לומד היטב את הבועטים לפני המשחקים", אמר שצ’סני. "בדרך כלל אני רואה את 20 הפנדלים האחרונים של שניים או שלושה שחקנים שמבצעים את הבעיטות. אני מחפש דפוסים חוזרים. לפעמים גם צורת הריצה לפני הבעיטה נותנת לי מידע. יש שחקנים שבועטים אחרת ברגעים חשובים, או בהתאם לתוצאה, אני מנסה לאסוף את כל המידע הזה ואז להקשיב לאינסטינקט שלי".

שצ'סני הודה כי חקר את אמבפה לפני הקלאסיקו. "הוא כבש מולי בפנדל הקודם. ידעתי שהוא במומנטום חיובי ובטוח בעצמו, והערכתי שיבחר באותו צד. אחרי זה רק צריך להתפלל שזה באמת יקרה, ולמזלי זה הצליח", סיפר השוער הפולני.

יפה כלבנה: 1:2 לריאל על בארסה בקלאסיקו!

בנוסף, הוא תיאר כיצד הוא שומר על ריכוז במהלך המשחקים ומנסה להשאיר את הרגשות מחוץ למגרש. "אני מאוד ממוקד. למדתי מוקדם בקריירה שהרגשות לא עוזרות לי, ולכן אני מתנתק. אחרי הקלאסיקו כולם רבו והתנצחו, ואני רק חשבתי, הפסדנו, צריך להמשיך הלאה. אני ממליץ לכולם לתרגל מדיטציה ולעבוד על נשימה. אני עושה תרגילים לפני המשחק ובהפסקה, גם אם זה נראה מוזר לאחרים בחדר ההלבשה".

כשנשאל על שחקנים ספציפיים, חשף השוער שרוברט לבנדובסקי מתקשה להפסיד כשמשחקים יחד פינג פונג, ושיבח את איכויותיו של מרקוס רשפורד. בנוסף, חשף את רשימת חמשת השוערים האהובים עליו: "בופון, יאשין, נוייר, הגרסה הטובה ביותר של צ׳ך, ואני מוסיף גם את עצמי".

וויצ'ך שצ'סני (IMAGO)

בחלק האישי יותר, סיפר שצ'סני כי הוא מבלה את זמנו הפנוי עם שני ילדיו, אחד בן שבע ואחד בן שנה. "כמעט אפשר לומר שהזמן הפנוי שלי הוא כאן במגרש האימונים, כי כשאני מגיע הביתה, העבודה רק מתחילה", אמר בצחוק. הוא הוסיף שהקטלנית שלו משתפרת, וגילה בחיוך שגם בשירה הוא לא רע בכלל.