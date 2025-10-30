יום חמישי, 30.10.2025 שעה 20:24
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
216-238הפועל ב"ש1
174-187מכבי ת"א2
1710-178בית"ר ירושלים3
1311-157הפועל ת"א4
1218-168מכבי נתניה5
118-98הפועל חיפה6
119-88בני סכנין7
1116-118מ.ס אשדוד8
108-148מכבי חיפה9
1019-88עירוני טבריה10
914-128הפועל פ"ת11
810-88עירוני ק"ש12
214-58הפועל ירושלים13
123-68מכבי בני ריינה14

המדים המיוחדים איתם תעלה הפועל ת"א בשבת

חשוב: המועדון האדום הודיע כי לציון חודש סרטן השד, שחקני ושחקניות הקבוצה הבוגרת יעלו עם חולצות ורודות מיוחדות במשחקיהם הקרובים, בנוסף לטקס

|
שחקני הקבוצה עם המדים הוורודים (האתר הרשמי של הפועל ת
שחקני הקבוצה עם המדים הוורודים (האתר הרשמי של הפועל ת"א)

הפועל תל אביב פרסמה היום (חמישי) בערוציה הרשמיים, כי המועדון יעלה למשחקיו הקרובים בתלבושת ורודה על מנת לציין את חודש המודעות לסרטן השד. קבוצת הגברים תלבש את המדים ביום שבת הקרוב נגד עירוני טבריה, וזאת של הנשים תעלה עם החולצה ביום שישי מול מכבי עתלית.

ההודעה המלאה של הפועל ת”א

מועדון הכדורגל הפועל IBI תל אביב יציין את חודש המודעות לסרטן השד ביומיים הקרובים, כאשר שחקניות קבוצת הבוגרות יתמודדו מחר (שישי) ב-13:30 מול מכבי עתלית, ושחקני קבוצת הבוגרים יפגשו את עירוני טבריה ביום שבת ב-17:30. שתי הקבוצות יעלו על המגרש במדים ורודים, לציון חודש המודעות למחלה ולתמיכה במאבק בה.

טרם שריקת הפתיחה במשחק קבוצת הבוגרים, ייערך טקס בהשתתפות מתנדבות בעמותת “אחת מתשע”, שידגיש את חשיבות הגילוי המוקדם, הטיפול והמניעה של המחלה. שחקנים והשחקניות שלנו הגיעו לחוף הים בבת ים, שם, בשיתוף עמותת 'אחת מתשע', חילקו לעוברים והשבים גלויות עם קריאה ללכת ולהיבדק. 

שחקני הקבוצה עם המדים הוורודים (האתר הרשמי של הפועל ת"א)שחקני הקבוצה עם המדים הוורודים (האתר הרשמי של הפועל ת"א)

עמותת “אחת מתשע” מסייעת לנשים חולות סרטן השד וקרוביהן מאז 1994. העמותה מעניקה תמיכה באמצעות מתנדבות, שהחלימו מסרטן השד, לצד תמיכה רגשית על ידי אנשי מקצוע, ומסייעת במידע ובמיצוי זכויות. העמותה מקיימת פעילויות הסברה ומהלכים תקשורתיים להעלאת המודעות לגילוי מוקדם למחלה. היא העמותה הוותיקה בישראל, שהתמחותה העיקרית היא בפעילות למען נשים חולות סרטן השד וקרוביהן ובחתירה להעלאת המודעות הציבורית למחלה. 

שחקניות הפועל במדים הוורודים (האתר הרשמי של הפועל ת"א)שחקניות הפועל במדים הוורודים (האתר הרשמי של הפועל ת"א)

סרטן השד בישראל הוא הממאירות השכיחה ביותר בקרב נשים, ומהווה כ-שליש מכלל מקרי הסרטן החדשים בנשים. על פי הערכת האגודה למלחמה בסרטן, עד סוף 2025 יאובחנו כ־5,730 נשים חדשות עם המחלה, בממוצע כ-16 יומיות, וכתוצאה ממנה צפויות למות כ-1,000 נשים מדי שנה. מבחינת גילוי מוקדם, התוכנית הלאומית ממליצה על ממוגרפיה אחת לשנתיים לנשים מגיל 50, והשתתפות הבדיקה גבוהה - מעל 70% בשנים האחרונות. מאמץ במניעה, גילוי מוקדם ומעקב גנטי משחק תפקיד מרכזי במאבק בסרטן השד בישראל.

לכו להיבדק - זה מציל חיים! 

שחקני הקבוצה במדים הוורודים (האתר הרשמי של הפועל ת"א)שחקני הקבוצה במדים הוורודים (האתר הרשמי של הפועל ת"א)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירה
לאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירהנגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטרנגןכמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרותנגןויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
ויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */