"מסי וניימאר? היה חסר משהו ברמה הקבוצתית"

אחד הקשרים היותר מוכשרים של הדור האחרון בכדורגל, היה מרקו וראטי. הקשר, שמשחק כיום בליגה הקטארית, התיישב לראיון מרתק ב’מארקה’ הספרדי, בו סיפר על התקופה בפאריס סן ז’רמן, קיליאן אמבפה והמשחקים נגד ריאל מדריד.

תחילה, דיבר על הזכייה של המועדון הצרפתי בליגת האלופות, דווקא אחרי עזבתו של אמבפה: “זה לא הוגן לראות את זה כך. עם קיליאן הגענו לחצי הגמר ולגמר, פשוט לא זכינו. חוץ מזה, ריאל מדריד, לה היו שחקנים אדירים, זכתה פעמים רבות. אני לא חושב שזה קרה כי הוא עזב, בעונתו האחרונה במועדון הוא כבש כמעט 50 שערים”.

על ההתחלה של הצרפתי בבלאנקוס: “הוא היה צריך להסתגל, אבל גם בעונה הראשונה שלו הוא כבש מספר גדול של שערים, זכה בפיצ’יצ’י וגם בנעל הזהב. השנה הוא מוכיח שהוא יכול להשיג אפילו יותר דברים, אין שחקן כמוהו בעולם כיום”.

וראטי עם אמבפה (IMAGO)

הקשר נשאל גם על כך שלא זכו בצ’מפיונס עם ניימאר וליאו מסי בקבוצה: “זה מה שיפה בכדורגל. זה לא שאתה קונה שחקנים ואז מנצח. באופן אישי היו לנו הרבה כוכבים אבל ברמה הקבוצתית, היה חסר משהו. במשחקים הגדולים הכוכבים יכולים לעשות את ההבדל, אבל לא באופן קבוע”.

וראטי נשאל גם על ריאל מדריד: “כשאתה נגדם, זה משהו שקשה להסביר. אתה חושב שהם משחקים רע, ואז הם קמים מחדש. לפעמים הם החזיקו מעט מאוד בכדור ועדיין הרגו אותנו באותה מידה. ריאל משחקת עשר דקות טובות וכובשת שלושה שערים. היא יודעת לסבול ושהיא מסוגלת להשיג את הניצחון”.