קמארה מושעה עד שני וצריך להתנצל בפני שלמה

בלמה של מכבי תל אביב, מוחמד עלי קמארה, מושעה מאימוני הקבוצה עד ליום שני הקרוב, כך נודע ל-ONE בהמשך לחשיפה על כך שבסיום המשחק מול עירוני קריית שמונה ביום שני האחרון הוא הכה את רז שלמה בפניו.

העונש שיספוג הבלם הגינאי על המקרה הוא קנס של 20% משכרו החודשי, השעיה לשבוע מהקבוצה וכאשר יחזור למסגרתה הוא יצטרך להתנצל באופן אישי בפני רז שלמה ולהתנצל גם בפני הקבוצה.

בכך אמורה להסתיים הפרשה, אם לא תחול איזו תפנית חסרת תקדים מכיוון קנדה, ונראה כי הנושא הולך להיסגר על קנס, השעיה לשבוע והתנצלויות נוספות שיהיה עליו להביע בעקבות התנהגותו.

רז שלמה (רדאד ג'בארה)

עד אז, קמארה יוכל להתאמן באופן אישי ובנפרד משאר הקבוצה, כאשר יעמידו לרשותו את המתחם בקריית שלום ואת חדר הכושר הקבוצתי, כל זאת כאמור אם לא תחול תפנית לא צפויה והוראה אחרת ממיץ’ גולדהאר.