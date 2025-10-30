יום חמישי, 30.10.2025 שעה 19:18
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
216-238הפועל ב"ש1
174-187מכבי ת"א2
1710-178בית"ר ירושלים3
1311-157הפועל ת"א4
1218-168מכבי נתניה5
118-98הפועל חיפה6
119-88בני סכנין7
1116-118מ.ס אשדוד8
108-148מכבי חיפה9
1019-88עירוני טבריה10
914-128הפועל פ"ת11
810-88עירוני ק"ש12
214-58הפועל ירושלים13
123-68מכבי בני ריינה14

קמארה מושעה עד שני וצריך להתנצל בפני שלמה

בהמשך לחשיפת ONE על כך שהכה את חברו להגנה, הבלם הגינאי יספוג קנס של 20% משכרו החודשי, צריך להתנצל בפני הקבוצה, ויתאמן רק בחד"כ בימים הקרובים

|
מוחמד עלי קמארה (IMAGO)
מוחמד עלי קמארה (IMAGO)

בלמה של מכבי תל אביב, מוחמד עלי קמארה, מושעה מאימוני הקבוצה עד ליום שני הקרוב, כך נודע ל-ONE בהמשך לחשיפה על כך שבסיום המשחק מול עירוני קריית שמונה ביום שני האחרון הוא הכה את רז שלמה בפניו.

העונש שיספוג הבלם הגינאי על המקרה הוא קנס של 20% משכרו החודשי, השעיה לשבוע מהקבוצה וכאשר יחזור למסגרתה הוא יצטרך להתנצל באופן אישי בפני רז שלמה ולהתנצל גם בפני הקבוצה. 

בכך אמורה להסתיים הפרשה, אם לא תחול איזו תפנית חסרת תקדים מכיוון קנדה, ונראה כי הנושא הולך להיסגר על קנס, השעיה לשבוע והתנצלויות נוספות שיהיה עליו להביע בעקבות התנהגותו. 

רז שלמה (רדאד גרז שלמה (רדאד ג'בארה)

עד אז, קמארה יוכל להתאמן באופן אישי ובנפרד משאר הקבוצה, כאשר יעמידו לרשותו את המתחם בקריית שלום ואת חדר הכושר הקבוצתי, כל זאת כאמור אם לא תחול תפנית לא צפויה והוראה אחרת ממיץ’ גולדהאר. 

אסור לפספס
