הוא שוב כאן: ברייס בראון חזר לעירוני נס ציונה

החתמה גדולה לעירוני נס ציונה. המועדון הודיע היום (חמישי) על החזרתו של הגארד האמריקאי ברייס בראון, ששיחק עמה בעונה הקודמת, ופתח את העונה הנוכחית באולם מגרמניה.

כך נכתב בהודעה שפרסם המועדון

מועדון הכדורסל עירוני ״חי מוטורס״ נס ציונה שמח להכריז על החתמתו של ברייס בראון לשנתיים הקרובות.

ברייס (28, 1.91) שב לקדנציה נוספת במדים הכתומים, לאחר ששיחק בקבוצה בעונה החולפת והגיע איתה לרבע גמר הפלייאוף. הגארד האמריקאי סיים את העונה כקלע המוביל של הליגה עם 19.5 נקודות, מתוכן 3.54 שלשות למשחק, מקום ראשון בהיסטוריה של הליגה, ובנוסף רשם 3.5 אסיסטים ו-3.1 ריבאונדים ונבחר לאולסטאר. את העונה הנוכחית פתח באולם הגרמנית והשתתף עמה ביורוקאפ, וכעת הוא חוזר ללב המושבה לשנתיים הקרובות.

ברייס בראון (רועי כפיר)

המנהל המקצועי מאיר טפירו: “שמחים שברייס חוזר למשפחה הכתומה. ראינו את היכולות שלו בשנה שעברה, הוא מכיר את המערכת ומביא איתו אישיות נהדרת לחדר ההלבשה. אנחנו תמיד חושבים על צעדים שיחזקו וישפרו את הקבוצה, וברייס הוא בהחלט אחד מהם”.



ברייס בראון גם דיבר: "אני שמח מאוד לחזור לנס לציונה. התגעגעתי לכולם, ואני רוצה לראות את האוהדים שלנו כבר במשחק הקרוב. בואו נתחיל לעבוד, יאללה נס ציונה!"