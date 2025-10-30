יום חמישי, 30.10.2025 שעה 19:14
כדורגל עולמי  >> ליגה סעודית
ליגה סעודית 25-26
182-216אל נאסר1
1510-166אל טאאוון2
146-176אל הילאל3
145-116אל קאדיסיה4
124-86אל אהלי5
106-136אל חאליג'6
109-116אל איתיחאד7
108-86ניאום8
98-106אל חולוד9
88-66אל פייחה10
713-76אל אטיפאק11
68-56אל שבאב12
615-76אל ריאד13
57-36אל חאזם14
514-77אל פאתח15
316-77דאמאק16
114-66אל אחדוד17
014-46אל נג'מה18

בדרכו של לברון: רונאלדו עשוי לשחק עם בנו

כוכב אל נאסר התייחס לאפשרות שבנו, שערך הופעת בכורה רשמית במדי נבחרת פורטוגל עד גיל 16, ישתף איתו פעולה על המגרש: "זה יותר תלוי בו מאשר בי"

|
כריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)
כריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)

כריסטיאנו רונאלדו ג'וניור ערך היום (חמישי) את הופעת הבכורה שלו במדי נבחרת פורטוגל עד גיל 16, במסגרת טורניר גביע הפדרציות, הנערך בין ה-30 באוקטובר ל-4 בנובמבר. בנו הבכור של כוכב העל הפורטוגלי משחק בדומה לאביו בקבוצת אל נאסר הסעודית, במחלקות הצעירות, ומטרתו היא להמשיך ולהתקדם לבוגרת של המועדון.

כריסטיאנו רונאלדו האב בן 40 כיום, וחוזהו באל נאסר מסתיים ביוני 2027, אז יהיה בנו בן 17, גיל שבו שחקנים רבים כבר ערכו הופעת בכורה במועדונים גדולים, כמו לאמין ימאל או ליאו מסי. בהתחשב בהתפתחות של כריסטיאנו ג'וניור, לא מופרך לדמיין עתיד שבו הוא יחלוק מגרש וחדר הלבשה עם אביו. מדובר באתגר מרגש, שאמנם נראה רחוק, אך בהחלט אפשרי.

רונאלדו ג'וניור, שהצטרף למחלקת הנוער של אל נאסר בשנת 2023, הוא שחקן חזק, שאוהב לשחק בצד שמאל של ההתקפה. רונאלדו האב התייחס בעבר לאפשרות זו ואמר: "אני רוצה לשחק איתו, אבל זה לא משהו שמטריד אותי. נראה מה יקרה. הסיכוי לכך תלוי יותר בו מאשר בי. השנים עוברות, ובסוף אצטרך לפרוש".

כריסטיאנו רונאלדו גכריסטיאנו רונאלדו ג'וניור (IMAGO)

לאורך השנים, רבים מבני הכוכבים הגדולים סבלו מההשוואות לאבותיהם, אך הפורטוגלי אינו מהסס להשוות את עצמו לבנו: "הוא תחרותי מאוד, בדיוק כמוני כשהייתי ילד. הוא לא אוהב להפסיד. אני בטוח שהוא יהיה כמוני ב-100%. תמיד אתמוך בו, וכמובן שאשמח אם יהיה כדורגלן, כי יש לו את התשוקה לזה. יש לו גוף טוב, הוא מהיר, טכני ובועט מצוין. לא אלחיץ אותו", אמר בריאיון ל-DAZN בשנת 2018.

הורים שמשחקים עם בנם זה לא דבר שכיח בענפי הספורט השונים. עם זאת, ישנם מספר דוגמאות לילדים שזכו לשחק עם אביהם. הידועה שבהם היא לברון ג’יימס שמשתף פעולה עם בנו ברוני במדי לוס אנג’לס לייקרס. אין ספק ששיתוף הפעולה הזה יכול לדרבן את רונאלדו להמתין עם פרישה, עד אשר בנו יגיע לקבוצה הבוגרת של אל נאסר.

ברוני גברוני ג'יימס נותן כיף לאבא לברון (רויטרס)
