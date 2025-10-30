נבחרת בלארוס U21 זימנה את איליה פוטקין

איליה פוטקין ירכוש כרטיס טיסה לגיאורגיה? מ.ס קריית ים, אליה משתייך שחקן ההתקפה בן ה-19, קיבלה פנייה רשמית מההתאחדות לכדורגל של בלארוס בדבר איליה פוטקין, הרי שם נולד ולו דרכון בלארוסי ואחריו עוקבים מקרוב. אנדריי וסילביץ', סגן נשיא ההתאחדות הבלארוסית, הזמין את השחקן הצעיר למשחקי מוקדמות אליפות אירופה (2027) עד גיל 21 של בלארוס.

ההזמנה היא בין ה-10 ל-19 בנובמבר 2025, כאשר נבחרת בלארוס U21 תתמודד בעיר גורי (גיאוריה) נגד נבחרת וויילס ב-14 בנובמבר ונגד נבחרת דנמרק ב-18 בנובמבר. בין לבין השחקנים הבלארוסים יתאמנו יחדיו ויתגבשו לכדי יחידה אחת, הרי שלא מעט שחקנים משחקים במדינות שאינן בלארוס, כדוגמת איליה פוטקין הישראלי-בלארוסי.

בהתאחדות לכדורגל הבלארוסית ביקשו ממ.ס קריית ים לשחרר את איליה אליהם לצורך אותם משחקים, בהתאם לתאריכים שצוינו. על השחקן להגיע ב-10 בנובמבר למלון שנקבע מבעוד מועד, שם תתארח הנבחרת הבלארוסית בעיר גורי שבגיאוריה, בשעה 18:00. על איליה פוטקין יהיה להביא דרכון ואת חפציו האישיים לשהות במקום ובמתחמי המשחקים והאימונים.

איליה פוטקין חוגג עם חבריו (עדי דטליס, מ.ס קריית ים)

מנכ"ל מ.ס קריית ים, יוסי מלול, התייחס להזמנתו של איליה פוטקין בידי ההתאחדות הבלארוסית לבוא ולשחק איתם: “הודענו לשחקן על ההזמנה, הוא קיבל אותה בשמחה. כישראלי-ציוני הייתי שמח דווקא לראות את איליה פוטקין מוזמן לנבחרת ישראל שלנו, המקומית, והייתי שמח כי איליה יישאר בארץ ויבחר להמשיך לעבוד קשה על מנת להתפתח ולהתקדם כאן”.

“אנחנו נקבל כל עמדה מצד השחקן ולא נעמוד בדרכו אם יבחר לנסוע בסופו של דבר לגיאוריה, על מנת לתת כתף לנבחרת הצעירה של בלארוס. אנחנו שמחים שאיליה איתנו ורואים בו את הדבר הבא במ.ס קריית ים ובכלל – בכדורגל הישראלי. לא אשקר שעם פיתוח נכון, השחקן הזה עוד יגיע גם אל מחוץ לארץ. חולמים שהוא ילבש את חולצת נבחרת ישראל וייצג אותנו ואותה בגאווה גדולה”.

הוסיף וסיכם מלול בדבריו ל-ONE: “בדומה לאיליה פוטקין, אנחנו, כמועדון כדורגל מתפתח, דוגלים בפיתוח שחקנים וקידומם ורואים זאת בראש מעייננו. אנחנו עובדים לילות כימים על מנת להתפתח מקצועית ולפתח כאן, אצלנו, את הדור הבא של הכדורגל הישראלי. מאמינים בכלים העומדים לרשותנו, בכדי לעמוד במטרה לשמה הוקם המועדון”.

ההזמה של איליה פוטקין בידי ההתאחדות לכדורגל הבלארוסית (פרטי)

בפברואר 2025 נרכש השחקן בלמעלה מ-50 אלף שקלים בידי הפועל עכו, שהחליטה להשאילו. בסופו של דבר נשאר במ.ס קריית ים והנה, גם העונה, בחיתוליה, ממשיך לפרוע שטרות. בעונה החולפת היה חלק מהעפלת קבוצת הנוער מהליגה הארצית לליגה הלאומית לנוער ועכשיו, מעבר לכך שחלק בלתי נפרד מהבוגרים (14 משחקים, חמישה שערים), מנסה לעזור לנוער להעפיל ליגה.

בגיל שמונה עלה עם משפחתו לארץ מבלארוס והתמקמו להם בצפון הארץ. לאחר מספר חודשים, חבר למחלקת הנוער של מכבי חיפה והצטרף הוא לקבוצת טרום ילדים ג' של המועדון. לאחר שנתיים, עבר למחלקת הנוער של מ.כ נווה יוסף, שם שיחק במשך שש עונות רצופות עד מעברו להפועל תל אביב לעונה אחת, עד חזרתו לנווה יוסף לעונה נוספת, משם הגיע למ.ס קריית ים.