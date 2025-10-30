מרגש: אולם הספורט ייקרא ע"ש ברק הלפרן ז"ל

הלוט במרכז אולם הספורט עלומים שבקריית אונו יוסר מחר (שישי, 10:45), האולם ייקרא על שמו של סמ”ר ברק הלפרן ז”ל שנפל בקרב בג'בלייה ב-9.12.2024. ברק היה ההגדרה של מלח הארץ, גיבור ישראל אדם ערכי, ספורטיבי שמונע משליחות ואהבת האדם, מנהיג.

הלפרן שיחק כדורסל ונלחם לעלות את הפרופיל בכדי להתגייס לחי”ר, על אף פציעת ברך קשה. הטקס יכלול גם משחק ידידות בו ישתתפו כוכבי עבר של נבחרת ישראל ביניהם נדב הנפלד, טל בורשטיין, יניב גרין גל מקל ורביב לימונד.

גלית, אימו של ברק סיפרה: “ברק היה, אני תמיד אומרת שני מטר של כריזמה ויופי”, “כזה שהאור הפנימי שלו נגע בכל מי שהוא פגש בו”. הוא היה בצופים ובכדורסל הוא היה קפטן קבוצת הנוער בדור העתיד של קריית אונו ושיחק גם בליגת התיכונים. בצופים הוא היה מדריך ובלימודים הוא היה תלמיד מצטיין במגמת ספורט, “לוחם אמיתי בנשמה ובמעשה” הוסיפה אימו.

ברק הלפרן ז"ל (צה"ל)

הלפרן גדל בבית שהוא גבעתי, אחיו הגדול אופיר היה בגבעתי ואביו ניר היה סמ”פ והם היו הסיבה לכך שגם ברק רצה את הכומתה הסגולה. הדרך לשם הייתה רצופת קשיים, שכן לפני גיוסו, נפצע במשחק כדורסל הפציעה – קרע ברצועה הצולבת בברכו, הביאה להורדת פרופיל והמשמעות הייתה שהוא לא יוכל להתגייס לקרבי.

אך האופי הבלתי מתפשר שלו הביא לכך שעם סיום תהליך השיקום שעבר, הוא לא ויתר עד אשר השיג את מבוקשו. “הוא הצליח להעלות את הפרופיל שלא היה מספיק גבוה בשביל להיות לוחם חי”ר, אבל הוא קיבל אישור מיוחד להיות חריג חי”ר ולהיות לוחם. הוא עמד על שלו כי הוא רצה לתרום זה פשוט היה החלום שלו”.

ברק הלפרן ז"ל (ליאת איינהורן)

אימו המשיכה: “הוא החליט להתגייס לגבעתי גם בגלל שאבא שלו היה סמ”פ בגבעתי וגם בגלל שאחיו הבכור אופיר היה בגבעתי. הוא עשה את ההכשרה שלו ויצא לקורס מכי”ם ולאחר שסיים את המסלול עם הטירונים שלו ופיקד עליהם, הוא יכול היה להישאר בתפקיד נוח יותר ולקחת מחזור נוסף של טירונים, לחזור לחטיבה או לבא”ח. אבל הוא בחר להיות במקום הרבה יותר משמעותי והוא התעקש להיכנס ללחימה בעזה ורצה להיות בשטח, ממש “בשפיץ” כי הוא רצה להיות משמעותי ולתרום את היכולות שלו".

“הוא תמיד אמר, אני לוחם וזה התפקיד שלי. עכשיו זה התור שלי. כי הוא היה כזה, הוא הלך עם האמת שלו והלב שלו עד הסוף. הוא נפל בג'בלייה ב-9.12.2024 אחרי מארב של 18 מחבלים שירו טילי נ”ט, וירי צלפים ונקלי”ם. הפלוגה הייתה בדרך החוצה לרגילה, הוא נפל יחד עם שני לוחמים נוספים, עידו ז'נו מיהוד ועומרי כהן מאשדוד וכמובן ברק לאחר לחימה קשה שהייתה שם. זה היה ברק”.

ברק הלפרן ז"ל (צה"ל)

ברק בנם של ניר וגלית, אחיהם של אופיר וסער, בן זוגה של מעין האוהבת, הותיר חור גדול אומרת אמו: “הוא השראה עצומה והמרכז שייקרא על שמו בעצם נועד להמשיך את הרוח הזו של ספורט ערכים ואחווה, של חיים, להיות שחקן נשמה. הייתה לו שמחת חיים מדבקת ורגישות לאחר. הוא קיבל כל אחד, כולם מאוד אהבו אותו וחשבו עליו, הוא חשב על אחרים וראה את האחר”.

ברק הלפרן ז"ל (ליאת איינהורן)