יום חמישי, 30.10.2025 שעה 14:10
כדורגל ישראלי

"היה תענוג לעבוד אתך, תודה על הכל ובהצלחה"

אחרי שאברהם גרנט הודיע על עזיבת תפקידו כמאמן זמביה, קשר הנבחרת הזמבית והפועל ב"ש קינגס קאנגווה נפרד מהישראלי שהדריכו: "שולח לך אהבה גדולה"

|
קינגס קאנגווה ואברהם גרנט (פרטי)
קינגס קאנגווה ואברהם גרנט (פרטי)

אחרי כמעט שלוש שנים בתפקיד המאמן, אברהם גרנט הודיע אתמול (רביעי) כי הוא עוזב את נבחרת זמביה: “אני גאה להשאיר את הנבחרת במצב טוב בהרבה מאשר כשירשתי אותה. מקווה שיום אחד תעפילו למונדיאל”.

היום, קינגס קאנגווה, קשר זמביה והפועל באר שבע שהודרך על ידי המאמן הישראלי, נפרד ואמר תודה לגרנט בחשבון האינסטגרם שלו: “זה היה תענוג לעבוד אתך. תודה על הכל, שולח לך אהבה גדולה ובהצלחה”.

העזיבה של גרנט מגיעה למעשה רגע לפני אליפות אפריקה הקרובה, שתפתח ב-21 בדצמבר, אליה זמביה העפילה – שלא כמו למונדיאל 2026. המאמן הישראלי מונה לזמביה בדצמבר 2022. בגביע אפריקה של 2023, נבחרתו הודחה בשלב הבתים.

קאנגווה עצמו, נמצא בנבחרת הזמבית מ-2019, כאשר ביוני של אותה השנה הוא ערך את הופעת הבכורה שלו בהפסד 2:1 לקמרון במשחק ידידות. כמה ימים אחר כך, כבש לראשונה במדים הלאומיים בניצחון 2:3 על מרוקו בידידות גם כן.

קינגס קאנגווה נפרד מאברהם גרנט (צילום מסך)קינגס קאנגווה נפרד מאברהם גרנט (צילום מסך)
