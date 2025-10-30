"העניין של אבא עם חדרה הביא אקסטרה למשחק"

בנו של ניסו אביטן, רואי אביטן, שהיה חלק מהניצחון הגדול של מ.כ שדרות מליגה ב' על הפועל חדרה אמש בסיבוב ז’ של גביע המדינה וסגר מעגל סימבולי כשהדיח את הקבוצה שבעבר פיטרה את אבא שלו, התראיין היום לתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’.

בוא תספר על עצמך קודם.

”אני רואי אביטן, משחק בשדרות, שיחקתי בעבר במחלקת הנוער של הפועל ב”ש. אבא אימן את חדרה ועשה איתם דברים גדולים אז זה היה משחק מאוד חשוב בשבילי”.

רצית לנקום את נקמת האבא?

”לא יודע אם לנקום, אני רוצה לנצח בכל משחק, אבל זה סוג של סגירת מעגל עבורי, כן”.

בן כמה אתה?

”בן 25”.

ניסו אביטן (שחר גרוס)

איך זה היה במשחק הזה, כשאתה מגיע לשידור בטלוויזיה וגם יריבה שאתה רוצה מאוד לנצח. איך זה להבקיע, לבשל ולעבור לשלב הבא?

”זה היה משחק מאוד מרגש עבורנו, אני גאה בחברים שלי שהסתכלנו לחדרה בלבן של העיניים. באנו לעשות את המשימה על הצד הטוב ביותר ואני שמח שהצלחנו”.

לאן אתה חושב שאתם מסוגלים להגיע?

”יש לנו קבוצה טובה, אנחנו חולמים בעיקר”.

חולמים על מה, מה יהיה בשלב הבא? אתה לא רוצה את שרון אביטן בשלב הבא?

”אני אשמח, זה יהיה עוד משחק מרגש עבורי. העיר שדרות עברה שנתיים מאוד קשות ואנחנו רוצים לשמח את הקהל ואת העיר, אנחנו רוצים להביא קבוצה גדולה לשדרות”.

איך אתה רואה את המשך הקריירה?

”כרגע מתרכז בשדרות, יש עוד עבודה”.

אתם מסוגלים לעלות ליגה? יש לכם סגל של ליגה בכירה יותר, בניתם שם סוג של אימפריה.

”אנחנו מסוגלים, כן, תודה רבה על המחמאות”.

אתה רואה את עצמך בליגות גבוהות יותר?

”אני בן 25, לא ילד וגם לא מבוגר, אני רוצה לשאוף ולהאמין ביכולות שלי. כן טעמתי קצת ליגה לאומית, אני חושב שאני לא נופל מהרמות האלה אבל לא תמיד זה רק יכולת”.

מה אבא ניסו אמר אתמול?

”הוא שמח מאוד, גם על המשחק שלי וגם על הכבוד שהבאנו לעיר. העניין שלו עם חדרה הביא אקסטרה למשחק הזה”.