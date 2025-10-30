יום חמישי, 30.10.2025 שעה 16:39
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
2310-2810מכבי פ"ת1
216-1610מכבי הרצליה2
198-1510הפועל ראשל"צ3
1714-1510הפועל כפר שלם4
1613-1810מ.ס כפר קאסם5
159-1710מ.ס קריית ים6
1513-1210הפועל כפ"ס7
1415-1610הפועל ר"ג8
1319-1810עירוני מודיעין9
1115-1510הפועל חדרה10
1113-1210הפועל עכו11
1017-810בני יהודה12
1017-810הפועל רעננה13
924-1510מכבי יפו14
622-910הפועל עפולה15
515-810הפועל נוף הגליל16

"העניין של אבא עם חדרה הביא אקסטרה למשחק"

רואי אביטן, שחקן מ.כ שדרות מליגה ב' ובנו של ניסו אביטן, על ההדחה של הפועל חדרה מגביע המדינה בתוכנית "שיחת היום": "סוג של סגירת מעגל עבורי"

|
רואי אביטן (עמרי שטיין)
רואי אביטן (עמרי שטיין)

בנו של ניסו אביטן, רואי אביטן, שהיה חלק מהניצחון הגדול של מ.כ שדרות מליגה ב' על הפועל חדרה אמש בסיבוב ז’ של גביע המדינה וסגר מעגל סימבולי כשהדיח את הקבוצה שבעבר פיטרה את אבא שלו, התראיין היום לתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’.

בוא תספר על עצמך קודם.
”אני רואי אביטן, משחק בשדרות, שיחקתי בעבר במחלקת הנוער של הפועל ב”ש. אבא אימן את חדרה ועשה איתם דברים גדולים אז זה היה משחק מאוד חשוב בשבילי”.

רצית לנקום את נקמת האבא?
”לא יודע אם לנקום, אני רוצה לנצח בכל משחק, אבל זה סוג של סגירת מעגל עבורי, כן”.

בן כמה אתה?
”בן 25”.

ניסו אביטן (שחר גרוס)ניסו אביטן (שחר גרוס)

איך זה היה במשחק הזה, כשאתה מגיע לשידור בטלוויזיה וגם יריבה שאתה רוצה מאוד לנצח. איך זה להבקיע, לבשל ולעבור לשלב הבא?
”זה היה משחק מאוד מרגש עבורנו, אני גאה בחברים שלי שהסתכלנו לחדרה בלבן של העיניים. באנו לעשות את המשימה על הצד הטוב ביותר ואני שמח שהצלחנו”.

לאן אתה חושב שאתם מסוגלים להגיע?
”יש לנו קבוצה טובה, אנחנו חולמים בעיקר”.

חולמים על מה, מה יהיה בשלב הבא? אתה לא רוצה את שרון אביטן בשלב הבא?
”אני אשמח, זה יהיה עוד משחק מרגש עבורי. העיר שדרות עברה שנתיים מאוד קשות ואנחנו רוצים לשמח את הקהל ואת העיר, אנחנו רוצים להביא קבוצה גדולה לשדרות”.

איך אתה רואה את המשך הקריירה?
”כרגע מתרכז בשדרות, יש עוד עבודה”.

ניסו אביטן (שחר גרוס)ניסו אביטן (שחר גרוס)

אתם מסוגלים לעלות ליגה? יש לכם סגל של ליגה בכירה יותר, בניתם שם סוג של אימפריה.
”אנחנו מסוגלים, כן, תודה רבה על המחמאות”.

אתה רואה את עצמך בליגות גבוהות יותר?
”אני בן 25, לא ילד וגם לא מבוגר, אני רוצה לשאוף ולהאמין ביכולות שלי. כן טעמתי קצת ליגה לאומית, אני חושב שאני לא נופל מהרמות האלה אבל לא תמיד זה רק יכולת”.

מה אבא ניסו אמר אתמול?
”הוא שמח מאוד, גם על המשחק שלי וגם על הכבוד שהבאנו לעיר. העניין שלו עם חדרה הביא אקסטרה למשחק הזה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירה
לאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירהנגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטרנגןכמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרותנגןויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
ויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */