יום חמישי, 30.10.2025 שעה 17:30
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
6222-2743הפועל ת"א
6266-3133מכבי ת"א
5260-2773עירוני רמת גן
5231-2313מכבי רעננה
5234-2293הפועל העמק
4154-1642הפועל חולון
4212-2213הפועל ירושלים
4276-2763עירוני קריית אתא
4267-2543הפועל ב"ש/דימונה
4258-2413אליצור נתניה
4238-2213הפועל גליל עליון
4239-2193מכבי ראשל"צ
3263-2163עירוני נס ציונה
2209-1932בני הרצליה

רוני בוסאני: מכבי יכולה להתמודד מול כל קבוצה

שחקן העבר לתוכנית "שיחת היום" ב-ONE: "יש שיפור בשבועות האחרונים בזכות בלאט שחזר לכושר, רואים כמה חשוב פליימייקר, והוא היחיד בקבוצה למעשה"

|
שחקני מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)
שחקני מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)

שחקן העבר רוני בוסאני התראיין ל”שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’. בוסאני, שחקן ומאמן עבר בליגת העל, מי שרשם גם כמה הופעות בנבחרות ישראל וזכה בתואר הקלע הטוב בליגה בעונת 1990/91, דיבר על הכדורסל הישראלי, ועל מצבן של התל אביביות ביורוליג.

איך אתה רואה את המשחק של מכבי ת”א הערב? אנחנו רואים שהיא ממשיכה לדשדש ביורוליג.
”זה תמיד ככה, ביורוליג אין משחק קל. היום מכבי תפגוש קבוצה טובה שיש לה חמישה ניצחונות ושני הפסדים ואצל מכבי זה הפוך. הולך להיות למכבי משחק קשה, אבל ראינו שהיא יכולה להתמודד מול כל אחת, בשביל זה היא צריכה להיות טובה. יש שיפור בשבועות האחרונים הרבה בזכות שבלאט חזר לכושר, אנחנו רואים כמה חשוב פליימייקר שהוא היחיד במכבי למעשה”.

מה הכי חשוב כדי לצלוח את המשחק מבחינת מכבי?
”קודם כל הגנה, אם היא לא תשמור היא יכולה להפסיד את המשחק בלי שום בעיה. אנחנו רואים שקבוצה כמו הכוכב האדום קולעת מעל 85 נקודות למשחק, צריך להוריד אותם ל-80 ואז אולי אפשר לנצח. צריך גם יום קליעה טוב של תמיר ולוני ווקר”.

רוני בוסאני (חגי ניזרי)רוני בוסאני (חגי ניזרי)

מה התוצאה תהיה הערב?
”אני הולך עם מכבי”.

