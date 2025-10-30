רוני בוסאני: מכבי יכולה להתמודד מול כל קבוצה

שחקן העבר רוני בוסאני התראיין ל”שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’. בוסאני, שחקן ומאמן עבר בליגת העל, מי שרשם גם כמה הופעות בנבחרות ישראל וזכה בתואר הקלע הטוב בליגה בעונת 1990/91, דיבר על הכדורסל הישראלי, ועל מצבן של התל אביביות ביורוליג.

איך אתה רואה את המשחק של מכבי ת”א הערב? אנחנו רואים שהיא ממשיכה לדשדש ביורוליג.

”זה תמיד ככה, ביורוליג אין משחק קל. היום מכבי תפגוש קבוצה טובה שיש לה חמישה ניצחונות ושני הפסדים ואצל מכבי זה הפוך. הולך להיות למכבי משחק קשה, אבל ראינו שהיא יכולה להתמודד מול כל אחת, בשביל זה היא צריכה להיות טובה. יש שיפור בשבועות האחרונים הרבה בזכות שבלאט חזר לכושר, אנחנו רואים כמה חשוב פליימייקר שהוא היחיד במכבי למעשה”.

מה הכי חשוב כדי לצלוח את המשחק מבחינת מכבי?

”קודם כל הגנה, אם היא לא תשמור היא יכולה להפסיד את המשחק בלי שום בעיה. אנחנו רואים שקבוצה כמו הכוכב האדום קולעת מעל 85 נקודות למשחק, צריך להוריד אותם ל-80 ואז אולי אפשר לנצח. צריך גם יום קליעה טוב של תמיר ולוני ווקר”.

רוני בוסאני (חגי ניזרי)

מה התוצאה תהיה הערב?

”אני הולך עם מכבי”.