"אבא קיבל דום לב אחרי שאמבפה החמיץ פנדל"

שון ברודקין, הבן של יגאל ברודקין ז"ל, אוהד ריאל מדריד שנפטר בגיל 50 במהלך הקלאסיקו בסנטיאגו ברנבאו בתחילת השבוע, קיים ראיון מרגש במיוחד בתוכנית "שיחת היום" של ONE בחסות 'ישראייר'. ברודקין טס עם חברו הקרוב כדי להגשים חלום ולצפות במשחק הגדול בעולם, אך במהלך ההתמודדות התרגש מאוד ולקה בליבו דווקא ברגע השיא של הערב. למרות ניסיונות ההחייאה של חברו, הוא הלך לעולמו באצטדיון שבו הכי אהב להיות, כשהוא חווה את אחת החוויות שהיו היקרות לו ביותר. הלווייתו תתקיים מחר ב-09:30 בבוקר בבית העלמין גני אסתר בראשון לציון.

שלום שון, אנחנו משתתפים בצער המשפחה. זה קשה בטרגדיה כזו, שום נחמה לא יכולה לעזור. בוא תחזיר אותנו למשחק כשזה קרה, מה מספרים לכם?

”אני אעשה רגע הקדמה קצרה. אנחנו במשפחה כולנו אוהדי ריאל וזה באמת זורם אצלנו בעורקים מאז 2009, מהמעבר של רונאלדו, שם אני התאהבתי בקבוצה וגם לאבא הג’וק הזה נכנס”.

בן כמה אתה שון?

”אני בן 24”.

יגאל ברודקין ז"ל, משמאל (פרטי)

אז אתם הרבה שנים הולכים יחד למשחקים?

”כן, אלה נקודות האור שלנו”.

מה קרה בברנבאו במשחק הזה?

”לברנבאו השנה אבא טס עם החבר הכי טוב שלו לקלאסיקו, זו הגשמת חלום של כל אוהד שרוף. במהלך המשחק, כל האמוציות ואני מכיר את זה אצלו, הן מפה עד השמיים, אני מניח שעם כל הרגשות המעורבים והלחץ – וזה גם לא היה משחק כמו בשנים האחרונות אלא משחק צמוד, התבשר לנו כמה שעות לאחר המשחק על לכתו”.

מתי החבר מרים טלפון? מתי אתם מבינים שהייתה טרגדיה ומה הוא סיפר לכם?

”אנחנו נתחיל לשבת שבעה החל ממחר, החבר עדיין שם. לנו סיפרו שהוא קיבל את התקף הלב דקות ספורות אחרי החמצת הפנדל של אמבפה”.

יגאל ברודקין ז"ל (פרטי)

החבר מספר לכם שאמבפה החמיץ את הפנדל ומיד אבא התמוטט?

”זה לא היה מיד אלא כמה דקות אחרי. אבא סימן לחבר שהוא לא מרגיש טוב ושניות ספורות לאחר מכן הוא התמוטט במחזה שאני לא ארצה לפרט בשידור. החלו פעולות החייאה ממש בכיסא ופינו אותו משם במסדרון, שם הגיע צוות רפואי ושינעו אותו משם לבית החולים”.

איפה הוא ישב במשחק?

”טבעת שנייה, אחד הספוטים הכי טובים שגם אני ואחי ישבנו שם בעבר”.

בדרך כלל בספרד כבר עצרו משחקים בגלל אירועים טרגיים, אנחנו מניחים שיש צוותים רפואיים בברנבאו שטיפלו ולכן לא עצרו. דיברו אתכם מהמועדון?

”אני מתחיל כרגע מסע הנצחה. אבי היה חבר מדרידיסטה פרימיום של הקבוצה, משלם חבר מנוי למועדון. היינו מקבלים הביתה משלוחים של מדבקות ועיתונאים, אני הופתעתי שב-48 השעות הראשונות אף אחד לא מכיר בדבר. שלחתי מייל מסודר בספרדית ובאנגלית לכל מייל שראיתי באתר של ריאל, בציפייה לקבל תשובה או הכרה בדבר, אולי דקת דומייה לזכרו. כי בסוף הוא חבר משפחת מדרידיסטה וגם אם לא, אדם שהלך לעולמו במהלך המשחק. טרם קיבלתי תשובה”.

"אף אחד לא מכיר בדבר". יגאל ברודקין ז"ל (פרטי)

אנחנו גם ננסה לעזור בדרכנו. היה לאבא רקע רפואי?

”כן, אבל לא משהו שהיה אמור להיות ככה. היו טיפולים מסודרים על פי הספר, הוא הלך לעולמו בגיל 50 והאירוע שקרה לו היה בגיל 35. הוא נראה טוב, בן אדם חסון ששמר על עצמו כל החיים”.

זו טרגדיה נוראית. מה אתה תזכור מאבא שלך?

”את החיוך שלו חד משמעית, ואת המבט השקט שלא צריך לדבר הרבה פעמים כדי להבין מה המסר שהוא צריך להעביר”.

איזה משחק שהיית איתו ביחד אתה תמיד תזכור ותספר עליו תמיד?

”המשחק הראשון שהוא רצה להטיס אותי ואת אחי, אני לצערי נפצעתי יומיים לפני כן ולא יכולתי לטוס. אז אחר כך הוא לקח רק אותי למשחק מול סביליה, ריאל ניצחה 1:4 עם רונאלדו. אני לא אשכח את זה בחיים, זה גם היה המשחק הראשון שלי שצפיתי בלייב ברנבאו”.

יגאל ברודקין ז"ל (פרטי)

בהמתנה להלוויה עובר לך תסריט איך אתה רוצה לעשות הנצחה שקשורה לריאל מדריד? אגב מה הוא עשה בחיים?

”הוא היה סמנכ”ל תפעול בחברה של רכבים, הוא היה מטייל בכל העולם למטרות ביזנס. בן אדם קלאס, הוא הלך לעולמו גם בדרך קלאסית. לא עולה לי איך בדיוק לעשות הנצחה, למרות שאני גם מאוד מעריך את שיחת הטלפון הזו שקיבלתי את הבמה. חשוב לי שהמועדון עצמו יכיר בדבר, אולי דקת דומיה או משהו באתר הרשמי, פחות מעסיק אותי בדיוק איך. כל מה שיבוא נדבר בזרועות פתוחות”.

נזכיר שההלוויה מחר ב-9:30 בגני אסתר בראשון לציון, שולחים לכם חיבוק גדול ושלא תדעו עוד צער.

”תודה רבה”.