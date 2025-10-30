אחרי הפרידה מזמביה: גרנט מכוון לאימון נבחרת

ההודעה השבוע של אברהם גרנט על עזיבת נבחרת זמביה זמן קצר לפני אליפות אפריקה לא הפתיעה מי שמכיר את ההתנהלות של נבחרת זמביה. כבר תקופה ארוכה שגרנט רצה להודיע על עזיבת הנבחרת, הוא חשב אף לעשות זאת כאשר היא הבטיחה את עלייתה לאליפות אפריקה, אך החליט בכל זאת להישאר ולתת צ'אנס.

גרנט מאס תקופה ארוכה בהתנהלות החובבנית של הנבחרת ואנשי ההתאחדות בזמביה. כאשר קבעו מועד למחנה אימון הוא אף פעם לא התקיים במועד, או שהמקום שלו כל פעם שונה.

גם הטיסות למשחקים יצאו תמיד ביום איחור לפחות אם לא יותר, הזמבים גם 'דאגו' בחלק מהטיסות להטיס את השחקנים, במקום טיסה ישירה של שעתיים-שלוש, לעשות זאת בטיסה עם טיסת המשך שהייתה לוקחת חצי יום וכו'.

כל זה גרם לישראלי להבין שבצורה כזו הוא לא יכול להמשיך לאמן, עם כל הרצון להוביל עוד נבחרת לאליפות אפריקה. על פי הידוע לגרנט אין כל כוונה לחזור לאמן קבוצה, הוא מכוון לאימון עוד נבחרת כאשר עד היום אימן את נבחרות גאנה וזמביה.

גרנט נמצא במשא ומתן מול אחת הנבחרות, ונראה בתקופה הקרובה האם זה מבשיל לחתימה.