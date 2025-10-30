"לא פוסל חזרה לחדרה, כואב לי על המועדון"

אורן גולן, יושב ראש הפועל חדרה בעבר ששימש גם כיועץ המקצועי שלה, התראיין ל”שיחת היום” בחסות ‘ישראייר’, ודיבר על מצבה העגום של הקבוצה, שהודחה אמש מגביע המדינה אחרי 4:3 למ.כ שדרות מליגה ב’, ועל העונה הלא פשוטה שעוברת, כשהיא עם שתי ניצחונות בלבד בליגה הלאומית.

אנחנו רואים את הפועל חדרה, אורן גולן זה הבן אדם שמומחה ומכיר יותר טוב מכולם. מה קורה שם?

”אני חושב שלא פסחו על שום טעות, אין טעות שהשאירו בצד. בכל מה שהיה אפשר לטעות, טעו. באו לחדרה אנשים טובים עם רצונות וכסף”.

מי מושך בחוטים? יש שם איזה 80 אנשים.

”יש את יקיר שוורץ, גם ראש העיר הכניס כל מיני אנשים ועשו עמותה עם המון אנשים טובים. אבל אתה יכול להיות בן אדם מקסים והיזם הכי טוב בעולם, אבל בכדורגל זה עולמות אחרים”.

קראו לך לבוא להציל אותם?

”אם אקבל שקל על כל שיחה שקראו לי לבוא לנסות לעזור, אהיה מיליונר. בסופו של דבר הייתי שם 8 שנים ולקחתי את המועדון הזה מליגה א’ לליגת העל. עכשיו דרדרו את המצב לתחתית הליגה הלאומית”.

הביאו את ניר קלינגר כמנהל מקצועי, מבינים שהוא עושה הכל כולל אספות שזה קצת מוזר כי אין באמת מאמן והמאמן הוא עוזר המאמן. יש אי ודאות, אולי צריך סדר.

”הדבר הראשון שצריך לעשות זה שיהיה מפקד לספינה הזאת. יש הרבה אנשים וכל אחד מושך בחוט שהוא חושב שנכון. המועדון הזה מייצג בעיקר את העיר חדרה, שעשתה והקימה מתחם אימונים בעשרות מיליונים. ולקחת את כל זה להחלטות לא נכונות ולהפסיד לקבוצה מליגה ב’ בגביע זה חבל. אני מקבל קולות עצובים כי מפעל חיים מתפרק”.

איך זה ייגמר?

“הכל תלוי בהנהלת העיר, אם ראש העיר ניר בן חיים יחליט שהוא רוצה שהקבוצה תהיה במקום הראוי לה, אז הוא יבחר את האנשים הנכונים”.

אז הוא ירים טלפון לאורן גולן ויגיד לו ‘בוא’, אז אתה תחזור?

”אני לא פוסל את זה”.

שימו לב חדרה, אורן גולן בהצהרה שהוא לא פוסל לחזור לחדרה.

”אחרי שנתיים בהפועל חיפה ושש שנים בליגת העל עם חדרה, מקומי בליגת העל, אבל כואב לי על המועדון. אם צריך עזרה, אף פעם לא אמרתי לא לאף אחד”.

איך אתה מחוץ לכדורגל?

“היה קיץ משוגע, הייתי לפני חתימת חוזה בנתניה עם בעלים חדש ואז אייל סגל מכר למישהו אחר. אני רוצה לבחור את המועדון הבא שלי וזה יגיע”.