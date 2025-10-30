"חיפה לא יצירתית ואיכותית, יכולה להביא מלחמה"

אחרי 1:1 מאכזב עם עירוני טבריה במשחק הבכורה המחודשת שלו, ברק בכר יחזור לסמי עופר עם מכבי חיפה, שתנסה לצאת מתקופה של חמישה משחקים רצופים ללא ניצחון. פרשן רדיו חיפה, ניסן קניאס, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’ לקראת המפגש של הירוקים מול הפועל ירושלים בשבת (15:00).

מי ינמנם בשבת בצהריים?

”אני לא חושב שאף אחת מהקבוצות יכולות לנמנם. מצבה של הפועל ירושלים קטטוני והיא חייבת נקודות, מכבי חיפה כולם מכירים את הפתיחה הצולעת שלה והיא מסתכנת אפילו בפלייאוף תחתון. אז אף אחת לא יכולה לנמנם, בטח עם 27 אלף בסמי עופר”.

בשעה 15:00, אנשים אוהבים כדורגל מוקדם.

”מכבי חיפה בסמי עופר בכל שעה ובכל מזג אוויר, בדרך כלל המגרש מלא וזה חסר תקדים במושגים של ישראל”.

זה קהל אמיתי, גם כשלא הולך הם באים. כל הכבוד להם.

”וגם שהיריבה לא אטרקטיבית לכאורה”.

אמרו שמכבי חיפה תרד ל-18 או 15 אלף, זה מטורף.

”וכשמכבי חיפה טובה למשל אז בתקופות עם בכר, אז אפשר למלא את האצטדיון פעמיים”.

קהל אוהדי מכבי חיפה (חג'אג' רחאל)

אולי כדאי לבנות שם עוד קומה באצטדיון?

”אני מניח שמבחינה עסקית אפשר לעשות עסקת נדל”ן על מכבי חיפה ולא הייתי פוסל את זה שיבנו גם מגרש חדש למכבי חיפה”.

עם איזה מסקנות ברק בכר יוצא מהמשחק האחרון ועם מה הוא מגיע למשחק הזה?

”פלורס תרגל רק הגנה טקטית הגנתית, היה מחלק אותם לשמיניות”.

מה רע בשמיניות? בציניות אנחנו אומרים.

”ההרכב השני היה מגיע ב-9:00 והשני ב-11:00 והם לא נפגשים בניהם, דברים הזויים וככה מכבי חיפה נראתה מתחילת העונה. הטיימינג הנכון מבחינת מכבי חיפה לדעתי היה לפטר את פלורס ישר אחרי מכבי ת”א”.

דייגו פלורס (עמרי שטיין)

אבל עכשיו יש גם עוד מעט פגרה.

”יש עוד שש נקודות עד לפגרה ולבכר אין תירוצים. הוא והצוות שלו חייבים להפנים שזה צריך לקרות ולאו דווקא בצורה יפה, כמו בטבריה שהיה אולי צריך לשמור בצורה מכוערת, אבל לחזור עם הנקודות הביתה. התובנה המקצועית שחייבים לקבל היא שמכבי חיפה לא יכולה לשחק 4-3-3 עם הסגל שיש לה. אין מערך כזה בלי 10 מייצר או כנפיים ברמה גבוהה. למשל בב”ש יש את קאנגווה וביטון, או במכבי ת”א אז דור פרץ עם פטאצ’י בעונה שעברה. אני חושב שהוא צריך לעלות עם שני חלוצים ולהחזיר את מלמד לרוטציה. בסוף כדורגל זו שפה בין-לאומית”.

יש אישור מההנהלה להוציא את גיא מלמד מהקפאה?

”אני לא יודע אם זה מההנהלה, זה נראה לי אולי יותר החלטה של רפאלוב. וצריך להגיד ביושר שגם בעונה שעברה עם בכר מלמד לא שותף הרבה. נכון הוא איטי ומאוד סטטי, אבל בכדורגל שלנו לא צריכים להיות אמבפה”.

צריך לדעת לנצל הזדמנויות, גם יובאנוביץ’ לא בדיוק מספק את התפוקה.

”זה נקרא ‘אוכל נבלות’, מלמד יודע לעמוד במקום הנכון ולשים את הכדור”.

ג'ורג'ה יובאנוביץ' (חג'אג' רחאל)

שמעתי מאנשי מכבי חיפה שהוא לא בכושר, אז שכל יום יתאמן פעמיים.

”לא צריך כושר, תן לו להיכנס בדקה ה-60 ובמצבים של סטיוארט או יובאנוביץ’ הוא מבקיע. ולבכר אין את הפריבילגיה, כל מי שיכול להביא את הנקודות צריך להשתמש בו ואז בינואר לעשות חושבים”.

מה אתה מהמר שיהיה בשבת?

”אני לא רואה תוצאה אחרת מניצחון עם הדחיפה הזאת של הקהל, זה צריך להיות על בסיס לחימה. חיפה לא יודעת להביא יצירתיות ואיכות, יכולה להביא רק מלחמה, אני חושב שיסתיים 0:2 לחיפה. היא חייב לקטוע את הרצף השלילי”.