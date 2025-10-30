"עם הסוכן הנכון, הייתי מהבלמים הטובים בארץ"

סיבוב ז’ של גביע המדינה בכדורגל הביא לנו הפתעות וסינדרלות גדולות. אתמול (רביעי), מ.ס דימונה הדהימה כשהדיחה את מכבי פתח תקווה מהליגה הלאומית, כשאצל הדרומיים משחק טל כחילה. אביו, אהוד כחילה, המשיך גם הוא במפעל כמאמן מ.כ שדרות בזכות 3:4 גדול לא פחות על הפועל חדרה. שניהם עלו לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’.

אהוד, משפחת כחילה בדרך לגמר גביע או שאנחנו מגזימים פה?

אהוד: ”אחד חוזר כרגע מעפולה והשני נוסע לראות את אחותו בשבוע האופנה של ישראל. אנחנו משפחה פעילה”.

יש מצב שתיפגשו בסיבוב הבא?

אהוד: ”הלוואי, אבל אני חושב שגם בדימונה וגם בשדרות רוצים להגיע לנשיא ולהביא קבוצה גדולה לערים שלנו. בשדרות חולמים על בית”ר ירושלים או מכבי חיפה, וגם בדימונה. נקווה ששנינו נקבל הגרלה טובה עם קבוצה גדולה ולארח אותה”.

מה אתה יכול לספר על שדרות?

”זה מועדון שבאתי לשם השנה מתוך שליחות, אני רוצה שנעלה לליגה א’ ונהיה שם דבר בכדורגל ואתמול היה אחד הצעדים הראשונים. אתמול שיחקנו את הכדורגל שלנו ועוד היו לנו 5 שחקני הרכב פצועים. השחקנים הם צעירים, תושבי שדרות והם היו פנסטסטים. נתנו תצוגת כדורגל”.

זה גם היה 3:4 בהארכה, זה באמת מטורף.

“עד דקה 15 היה צריך להיות 2 או 3 אפס לנו”.

אני מבין שיש לכם תקציב גדול ביחס לליגה.

”יש תקציב גדול, בסביבות 1.4 מיליון. יש קבוצות אחרות כמו אשקלון או ערד שהשקיעו יותר מאיתנו, אבל כסף זה לא הכל. אנחנו מגיעים לשחק את הכדורגל שלנו, יש לנו גאווה שאנחנו חלק מהעיר הזאת. רצינו לשמח את התושבים”.

זה חשוב לכם אחרי המלחמה ואחרי כל מה שעברה העיר בשנים האחרונות.

”אתמול אמרתי שזה משחק שלא מקדם את האג’נדה של המועדון לעלות ליגה, אבל זה שם את שדרות על המפה כי יש לה תושבים חזקים שתמיד קמים מהרצפה. היה לנו חשוב לתת להם שמחה, והעיר שדרות חוגגת. זה מגיע לראש העיר ולכולם”.

היית רוצה את בית”ר ירושלים? לסגור מעגל?

”בית”ר ירושלים זה חלום. קודם כל תושבי שדרות הם אוהדי בית”ר ירושלים”.

טל, לפני כמה ימים אברמוב סיפר בראיון שהוא אמר להכניס אותך במשחק גמר הגביע ואמר עליך דברים טובים. בלי לפגוע, היית צריך להיות במקום אחר מבחינתך? מה קרה לקריירה שלך?

”בסופו של עניין זה בחירות שנעשו תוך כדי הקריירה, זה גם חוסר מזל שהייתה לי תקופה טובה ביוון ושם תקפה אותנו הקורונה והיינו סגורים חמישה חודשים בבית ומשם זה דשדש וחזרתי לארץ, ואז גם נפצעתי לאיזה 4 חודשים. ואז לאט לאט אתה לא נמצא בכושר שאתה רוצה, וגם אם אתה רוצה אז פתאום אתה סובל מפציעה קטנה. אז ירדתי לליגה לאומית”.

היית פה בין הבלמים הטובים במדינה. היינו בטוחים שתגיע הרבה יותר רחוק, זה חוסר המזל והבחירות שלו.

”לימדו אותי כל החיים להיות צנוע. אם היה לי גם את הסוכן הנכון, הייתי מהבלמים הטובים בארץ”.

זה לא צורם לך קצת שאתה לא שם בבמה הזאת?

”אני פחות אוהב להתחנף לאנשים או לסוכנים שיעזרו לי, מה שרצה אותי ואהב אותי קיבל את הדברים האלה על המגרש”.

איך זה היה לנצח את מכבי פ”ת מוליכת הליגה הלאומית? היה שם מאמץ אדיר.

”אני קודם כל שמח בשביל העיר דימונה והקבוצה, שבונים שם קבוצה יחסית צעירה. היו המון ילדים שזה היה משחק גדול בשבילים. אנחנו תמיד רוצים לחלום, אבל מתרכזים יותר בליגה”.

את מי אתה רוצה בשלב הבא?

”הייתי רוצה קבוצה קטנה כדי לשמור על סיכוי להגיע לשמינית”.

יש לך חלום לקחת עוד גביע? אתם יכולים להיות סינדרלה עד הסוף?

”תמיד יש חלום, אם הייתי אומר לך שבני יהודה תיקח גביע מול מכבי ת”א היית מאמין? הכל אפשרי בחיים”.

באיזה שלב קבעתם שתיפגשו בגביע?

טל: ”אני אפגוש אותו בגמר (צוחק)”

אהוד: “בגמר נתחלק חצי חצי בגביע”.