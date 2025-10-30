ח"כ שירי: גם כשאוהדים ימותו אף אחד לא יתעורר

הצעת החוק להחמרת ענישה ואיסור הסתרת פנים של ח”כ רון כץ (יש עתיד) נפלה היום (חמישי) לאחר שהועלתה למליאת הכנסת. כעת, אותה הצעה תצטרך להמתין חצי שנה כדי לעלות שוב. ח”כ נאור שירי מאותה המפלגה של כץ, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’ על הנושא.

תסביר לנו למה זה נפל?

”יש הרבה סיבות ואגיד את הסיבה האמיתית, כי זה פחות מעניין כבר. בית הדין כבר נתן את דברו ברביעי ושר הספורט לא הגיע אפילו וזה פשוט לא מעניין. עד שמישהו לא מת/נפצע או ששוטרים מפרקים אוהדים, אף אחד לא מדבר על זה חוץ מתקשורת הספורט. בגלל זה ככה הדברים נראים”.

מה בעצם הייתה ההצעה שלך וכמה חברי כנסת השתתפו בדיון אתמול?

”מעט מאוד, בערך 10-15 חברי כנסת. כולם הגיעו להצביע נגד. הרציונל היה קודם כל לומר את האמת שנכשלנו, ולא במובן הווקטור הפוליטי, אלא שבמהלך השנים האחרונות המנהלת, ההתאחדות ושאר הסקטורים נכשלו”.

אין ענישה פה.

”אבל זה לא רק ענישה, זה לא רק משטרה, זה לא רק קבוצות ולא רק אוהדים או חינוך. פשוט אין”.

השוטרים ואוהדי הפועל תל אביב מחוץ לאצטדיון (שחר גרוס)

זו הבועה של המדינה.

”נכון, חד משמעית. אבל אי אפשר לשנות הכל. צריך להסביר שנכשלנו, לשמוע מה קורה דה פקטו בשטח. למשל ששמענו עכשיו בדרבי משוטר “לבוא לפוצץ מכות”, אתה רוצה להבין בדיוק מאיפה זה מגיע. אתה צריך לכנס את כולם במקום אחד ולייצר פתרון הגיוני, אבל אין עניין בזה. אומרים שעד שמישהו לא ימות אז לא יתעורר, אז אני אומר כמו ב-7.10, גם כשמישהו ימות אז לא יתעוררו”.

אבל למה תמיד אתם מחכים בכנסת רק כשיש אירועים ומחכים לאסונות.

”הנה, אבל אני אתן לך דוגמה על החוק של כץ, גם זה נפל. אנחנו לא באים רק באסונות”.

אז בגלל שאתה אופוזיציה לא מעבירים את הצעות החוק האלה? לא חושבים על חיי אדם או פתרונות אמיתיים שלא ייפגעו אוהדים או יעצרו אוהדים סתם?

”ברור, אתם זוכרים את היחידה לאלימות שהקימו? אתמול הקריאו לי בישיבה שהזרימו לשם 30 מיליון שקל”.

למה שרה לאיכות הסביבה אומרת לך תשובה?

”כי לשר הספורט היו דברים יותר חשובים”.

מיקי זוהר (שחר גרוס)

אז היא החליפה אותו? מה לה ולספורט? היא חלק מהקואליציה.

”היא השר התורן, היא פשוט החליפה אותו”.

אז שר תורן שילמד את הדברים ולא שיהיה בובה. זה כמו כתב הגנה במשפט.

”בדיוק”.

איזה ציון היית נותן למשטרה על סמך מה שאתה יודע או מבין מאירועי הספורט?

”ציון 3, ולא בגלל ה’דאחקה’. תסתכלו על המציאות, בסופו של דבר נוטים להתפאר שגמר הטוטו עבר כמו שצריך, אבל המשטרה נערכה שם למלחמה. אנשים פוחדים להגיע או לדבר, ראינו את הסרטונים ששוטרים מפרקים אוהדים שלא קשורים מכות. אם רוצים לייצר איזה הרתעה כאילו מדובר פה כאויבים, אז ככה זה נראה גם בסרטונים שמוציאים לפני המשחק, זה שערורייה”.

אנחנו בתקשורת דיברנו על זה. מה הפעולות הבאות שאתה הולך לעשות?

”אנחנו נמשיך ואני גם חייב לציין את ח”כ סימון דוידסון, אנחנו נמשיך לדחוף את זה. זה פשוט אירוע מסוכן”.