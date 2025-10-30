יום שבת, 01.11.2025 שעה 17:20
216-238הפועל ב"ש1
174-187מכבי ת"א2
1710-178בית"ר ירושלים3
1311-157הפועל ת"א4
1218-168מכבי נתניה5
1110-169מכבי חיפה6
118-98הפועל חיפה7
119-88בני סכנין8
1116-118מ.ס אשדוד9
1019-88עירוני טבריה10
914-128הפועל פ"ת11
810-88עירוני ק"ש12
316-79הפועל ירושלים13
123-68מכבי בני ריינה14

"אם לא יהיה שינוי רציני, הפועל י-ם לא תשרוד"

מישל דיין ל"שיחת היום": "בכדורגל הכל יכול לקרות, אבל כמו שהקבוצה נראית, אני לא רואה אותה מפתיעה. כל תוצאה למעט ניצחון של חיפה תהיה הפתעה"

|
זיו אריה (חגי מיכאלי)
זיו אריה (חגי מיכאלי)

הפועל ירושלים פתחה את עונת 2025/26 בצורה רעה והצליחה לאסוף שתי נקודות בלבד אחרי שמונה מחזורים, שבשישה מהם הפסידה. קפטן הקבוצה בעבר, מישל דיין, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’ על המצב של הירושלמים והמאמן זיו אריה.

זיו אריה יכול להפתיע בשבת?
”בכדורגל הכל יכול להיות, אבל כמו שהפועל ירושלים נראית, אני לא רואה איך זה קורה. דווקא במאבקים בניהם של זיו ובכר, לזיו היו הצלחות מולו, אך זו הייתה קבוצה אחרת. היום הפועל ירושלים משחקת את הכדורגל הרע ביותר שאפשר לראות”.

אתה משלים עם הירידה? אתה חושב שהיא הולכת לרדת?
”אני לא משלים עם כלום, קברניטי הקבוצה צריכים להיות מודעים. הקבוצה לא נראית טוב ולא קורה שום דבר. הביאו בלם נפלא, איפה הוא? למה אף אחד לא עונה?”

מישל דיין (אורן בן חקון)מישל דיין (אורן בן חקון)

אתה לא רואה איזה שיפור אפילו בדברים הקטנים ממשחק למשחק? משהו שמעודד אותך? אין שום דבר כזה?
”זו שאלה שאמורה להיות בדיחה? ראיתם את המשחק מול סכנין או פ”ת”.

אין התקפה, נכון?
”270 דקות בלי בעיטה למסגרת, מחזיקים כדור קצת יותר מהיריבה וצריכים לראות איפה היא נעשית. נדב זמיר נוגע בכדור יותר משחקני שדה”.

אנחנו שואלים כי לא מעט פעמים בשנים האחרונות הפועל ירושלים התחילה לא טוב ואז לאט לאט דברים החלו להסתדר. האם אתה רואה נקודת אור?
”אז אני אענה לך. גם בשנה שעברה התקופה הייתה משחקת ותוקפת וזה לא נכנס, אבל היא הגיעה למצבים. פה זה לא קורה. הם משחקים בחוסר ביטחון, שחקנים מצוותים במקומות לא להם. דון היחיד שיכול לעשות משהו בחלק הקדמי ומשחק כקשר 6. דומג’וני לא יודע מה איתו. בלם זר איכותי לא נמצא, תשימו אותו ב-6, אני לא יודע...”

שחקני הפועל ירושלים מאוכזבים (אורן בן חקון)שחקני הפועל ירושלים מאוכזבים (אורן בן חקון)

דיברו על ישראל דאפה ועל הרבה שחקנים.
”אני הייתי שם, נראה לכם שבאמת צריך לתלות תקוות בילד בן 16? זה לא פייר. זה שחקן שאם הוא משחק לא צריך לשפוט את היכולת שלו, הוא נקלע לסיטואציה של קבוצה שהיא לא נמצאת בשיא שלה ולא טובה בלשון המעטה. קבוצה שעולה עם טונה של משקולות על הרגליים. אתם מצפים שהוא יסחוב את הקבוצה? אני מצפה מבדש, מדון שיקחו את הקבוצה”.

אפשר לומר לזכות הפועל ירושלים שהיא מקשה על היריבות שלה, כי הרבה מההפסדים היו על חודו של שער. היא יכולה להקשות על מכבי חיפה במצב הקיים?
”יש לי תחושה שאחרי התיקו של חיפה עם טבריה, היא תבוא להתפוצץ. אולי אפשר לנצל את זה, צריך להחזיר להרכב את דומג’וני ולתת לסדריק לשחק מתחת לחלוצים. לא נורא אם בדש יישב על הספסל”.

זיו אריה (אורן בן חקון)זיו אריה (אורן בן חקון)

למה כי בדש לא פתח טוב את העונה? הוא לא בכושר טוב?
”הוא לא טוב מתחילת העונה, מה זה טאבו? הוא לא טוב, תן לחוזז לשחק על המשבצת שלו”.

בדש וחוזז לא יכולים לשחק ביחד אגב?
”אני חושב שכרגע חוזז נראה יותר טוב, הרעב שלו יותר גדול. עכשיו בגלל שבדש במשבצת הזאת אז חוזז משחק באמצע והוא לא יכול בצפיפות, אין לו את זה”.

כמה אחוזי סיכוי אתה נותן להם להישאר בליגת העל?
”אם לא יהיה שינוי משמעותי ביכולת, הפועל ירושלים לא תשרוד”.

ראינו את ה-0:0 האחרון, זה היה זוועה.
”אין התקפה, אמרתם בעצמכם”.

שחקני הפועל ירושלים מאוכזבים (חגשחקני הפועל ירושלים מאוכזבים (חג'אג' רחאל)

האם הוצב או יוצב, או צריך לתת דד ליין לזיו אריה לשפר תוצאות? משהו כזה קורה בהפועל ירושלים בכלל?
”אני לא משתתף בדיון כזה, זה לא רלוונטי בכלל, כבר אמרתי את זה אצלכם. זה לא על הפרק”.

מה תהיה התוצאה בשבת?
”אני חושב שמכבי חיפה תנצח, כל תוצאה למעט זה זו תהיה הפתעה גדולה”.

