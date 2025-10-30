יובנטוס הודיעה רשמית: ספאלטי מאמן הקבוצה

אחרי הדיווחים בימים האחרונים, היום (חמישי) יובנטוס הודיעה רשמית כי לוצ’אנו ספאלטי הוא המאמן החדש שלה. האיטלקי מחליף את איגור טודור הקרואטי, שפוטר מהגברת הזקנה לאור חוסר ההצלחה שכלל שבעה משחקים רצופים ללא ניצחון בכל המסגרות.

זו תהיה תחנתו הראשונה של ספאלטי ברמת המועדונים מאז עזב את נאפולי בשנת 2023, לאחר שהוביל אותה במשך שנתיים. בהמשך, המאמן קיבל לידיו את מושכות נבחרת איטליה בעקבות ההתפטרות המפתיעה של רוברטו מנצ’יני, אך הקדנציה הסתיימה בקיץ האחרון לאחר הפסד 3:0 לנורבגיה, משחק שהוביל לפיטוריו, והמפגש מול מולדובה היה האחרון שלו על הקווים באזורי.

עם זאת, לספאלטי ניסיון רב כמובן בסרייה א’. בן ה-66 כבר אימן בעבר את אמפולי, סמפדוריה, ונציה, אודינזה, רומא, אינטר ונאפולי איתה גם לקח אליפות. בארץ המגף סיפרו כי למרות שעכשיו הוא בצד שלהם, חלק מאוהדי הביאנקונרי מתקשה לסלוח למאמן על כך שקעקע תמונה של הסקודטו עם הקבוצה מדרום המדינה.

ספאלטי מקבל את יובנטוס כאמור לא במצב הכי זוהר שלה ולאחר שבעונה שעברה היא אפילו לא הייתה חלק מהטופ 3. עם מאזן של 15 נקודות, 4 ניצחונות, 3 תוצאות תיקו ושני הפסדים – אלוף איטליה לשעבר ינסה לרומם את השחורים לבנים למקומות גבוהים יותר בטבלה.