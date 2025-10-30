"חבורה של לוחמים, שלא מפחדים מאתגרים"

נבחרת הנוער של ישראל בכדוריד תתמודד בליטא מול אסטוניה, צ'כיה וליטא על העלייה לאליפות אירופה, בתקווה להבטיח שתי נבחרות צעירות בקיץ הקרוב באליפויות עד גיל 18 ו-20 (העתודה הבטיחה את מקומה).

נבחרת הנוער של ישראל תתמודד החל ממחר (שישי) בליטא על העפלה לאליפות אירופה עד גיל 18 שתתקיים בקיץ, בתקווה לזכות באחד משני הכרטיסים בטורניר המרובע, ולהוביל לכך ששתי נבחרות צעירות של ישראל ישחקו בקיץ באליפות אירופה (יחד עם נבחרת העתודה שהבטיחה את מקומה באליפות עד גיל 20). נבחרת הנוער תפגוש מחר את אסטוניה. במשחק השני היא תתמודד מול צ'כיה וביום ראשון היא תפגוש את ליטא המארחת.

הנבחרת הגיעה לליטא, והמאמנים דור רוסו ואסף סיטון בחרו למשימה את השוערים: רובן אואנונו (מכבי ת"א), איתמר משרקי (רמה"ש) ועמית מרוז (הפועל ראשל"צ). והשחקנים: רום טוביס (מכבי ת"א), יהלי טל (רמה"ש), תומר מיכליס (מכבי ת"א), גבע דגני (א.כ נס ציונה), שהוא גם השחקן הצעיר ביום בסגל משנתון 2010.

נבחרת הנוער של ישראל המריאה לסלובקיה (איגוד הכדוריד)

יונתן פלח (הפועל ראשל"צ), עידו מלול (הפועל אשדוד), איתי גורביץ (מכבי ת"א), דור זיידן (הפועל ראשל"צ), אורי בוחניק (נס ציונה), עידן סויסה (הפועל אשדוד), שי כהן דה לרה (מכבי ת"א) ונועם לוי (נס ציונה), שהוא גם בנו של מאמן נבחרת הנוער בעבר, אסף לוי. נבו מסיקה (הפועל ראשל"צ), רועי גנאל (א.ס רמה"ש) ועידו ישראלי (א.כ נס ציונה).

קשר משפחתי נוסף, עידן סויסה הוא האח הצעיר של קפטן הפועל אשדוד ומרכז הנבחרת, איתי. עידו מלול הוא האחיין של הקפטן בעבר של אשדוד, נתנאל מלול, שהניף את צלחת האליפות ההיסטורית ב-2019. יונתן פלח הקפטן והשחקן המוכשר מהפועל ראשל"צ היה שותף להעפלה הקודמת של נבחרת הנוער לאליפות אירופה, יחד עם המאמן דור רוסו - בטורניר המוקדמות שנערך בתחילת 2024 בפולין.

איתי סויסה אחיו של עידן (הדר ואן קולא, איגוד הכדוריד)

לצידם של המאמנים רוסו וסיטון, הצוות שמלווה את הנבחרת כולל את הפיזיותרפיסט פבלו קורנחו טום, רועי יבלוצניק, פסיכולוג הספורט. גילעד נתן מנהל הנבחרת ואת דודי פלח, מ"מ יו"ר האיגוד ויו"ר הוועדה המקצועית כראש המשלחת.

נבחרת מוכשרת, שתצטרך להבליט את היתרונות שלה, בטורניר מאוד אינטנסיבי, עם 3 משחקים בפחות מ-48 שעות, דבר שכבר דימתה לאורך ההכנה שכללה משחקים בינלאומיים במונטנגרו ובסלובקיה, ובארץ מול קבוצות הליגה הלאומית. “מה שמאפיין את הנבחרת שלנו, שזו חבורה של לוחמים, שלא מפחדים מאתגרים. סגל מאוד מלוכד, וחדור מטרה. המוטיבציה להצליח גבוהה וכולנו מבינים את חשיבות המשימה”, התייחס המאמן דור רוסו לקראת המשחקים.

המאמן הוסיף: “אין ספק שהאתגר הראשון הוא ה'סייז'. הנבחרות האחרות מתאפיינות בגובה, בגודל. אנחנו ננסה להתגבר על זה בדרך שלנו, ולהפוך חסרון פיזי ליתרון באמצעות המהירות והזריזות. השלמנו הכנה בינלאומית חשובה, יחד עם משחקים כאן ואני יוצא ממנה בתחושה טובה. החבר'ה עשו התאמות יפות. עבדנו על מה שרצינו. בכלל הצוות מאוד מגובש ומאוחד, ואני מאמין שזה מקרין לשחקנים”.

נבחרת הנוער של ישראל חותמת סדרת משחקי אימון במונטנגרו (איגוד הכדוריד)

רוסו המשיך: “עשינו הכנה מאוד אינטנסיבית כדי לדמות את האירוע הזה. עשינו סימולציות בשביל להרגיל את השחקנים והצוות למצב טורניר שכזה, בכל היבט. כל התוכניות מוכנות, וחשוב שניצמד לתוכנית המשחק שלנו ושנהיה מרוכזים במה שצריך. אנחנו נדע להתמודד עם האתגר. אנחנו נבחרת שלא מפחדת מאף יריבה”. במקביל, נבחרת העתודה מקיימת סדרת משחקי אימון בארץ מול קבוצות ליגת ווינר (היום מול רחובות ומחר נגד רמת השרון).

הערב ייערך המחזור הרביעי בליגת אתנה לנשים: הפועל אשדוד המוליכה תארח את השנייה בטבלה, בנות הרצליה, מחזיקות גביע המדינה (19:30). האלופה מכבי הארזים ר"ג תארח את מכבי ראשל"צ (20:15). ב-20:30: א.כ נס ציונה תפגוש את הפועל ראשל"צ, א.ס רמה"ש מול הפועל קרית אונו ומ.כ חולון מול מכבי פ"ת.