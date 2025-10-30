לאחר שני ניצחונות רצופים, שחקני מכבי נתניה זכו היום ליום חופש ומחר יגבירו את ההכנות לקראת המשחק הקרוב מול עירוני קריית שמונה ביום ראשון באצטדיון "מרים" שבנתניה, במשחק שיהווה משחק חוץ לחבורה של יוסי אבוקסיס.

ליהלומים נותרו עוד שני משחקים עד הפגרה בת שלושת השבועות, כאשר בשבוע הבא יארחו את מכבי בני ריינה ובמועדון סימנו מטרה: "רוצים לקחת שש משש ולצאת לפגרה במצב טוב בטבלה", כך אמרו במועדון.

לקראת המשחק מול החבורה של שרון מימר, מי שבספק גדול ומרבית הסיכויים שייעדר הוא הקשר מקסים פלקושצ'נקו. האחרון סובל מרגל עץ זכר למשחק מול הפועל ת”א ועדיין לא הצליח לחזור להתאמן. אם הוא לא יעשה זאת מחר, הוא לא יהיה בסגל.

המאמן יוסי אבוקסיס, צפוי לבצע מספר שינויים בהרכב: דניס קוליקוב ועוז בילו נמצאים בתמונת ההרכב, כאשר גם עומרי שמיר, שנכנס בצורה טובה וכבש מול האדומים, עשוי לפתוח ב-11.

לאור התקופה הטובה והרצון לקרב עוד את האוהדים, במועדון יצאו במבצע מיוחד ליציע המזרחי לקראת שני משחקי הבית הבאים מול ריינה ומול מ.ס אשדוד לאחר הפגרה: כרטיס לשני המשחקים גם יחד ב-55 שקלים.