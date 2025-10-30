החוק להחמרת ענישה ואיסור הסתרת פנים נפל

אירועי הדרבי התל אביבי העלו מחדש את נושא האלימות במגרשים. אמש (רביעי), עלתה הצעת החוק בדבר החמרת ענישה ואיסור הסתרת פנים של חבר הכנסת רון כץ ממפלגת יש עתיד, חבר ועדת החינוך והספורט, אך זו נפלה והחוק ימתין לעלות שוב רק בעוד חצי שנה.

ההצעה נפלה בוועדת השרים לחקיקה והועלתה למליאה למרות ההתנגדות, אולם בעקבות משמעת קואליציונית ולמרות חתימתם של לא פחות מ-80 חברי כנסת מכלל הקשת הפוליטית – החוק כאמור נפל.

בנאומו בדוכן הכנסת, ח”כ רון כץ ציין: “הצעת החוק מונחת על שולחן הכנסת, על שולחן שר הספורט והשר לביטחון לאומי כשמונה חודשים והם בחרו להתעלם ולתת לזמן לעשות את שלו. אם מישהו ייפגע, שייפגע, כמו כל דבר בממשלה הזאת לא ראינו, לא שמענו”.

ח"כ רון כץ (פרטי)

כץ עוד הוסיף: “למה אתם כל הזמן משתפים פעולה עם עבריינים, סה”כ ההצעה הזאת אומרת את הדבר הכי פשוט בעולם – תאפשרו לכל אזרח במדינת ישראל להביא את הילדים שלו למגרשי כדורגל, בלי לפחד שיזרקו אבוקות על הראש שלהם. זוהר לא תומך ובפועל הפיל את החוק, יכולים לספר הרבה סיפורים לקבוצות, אבל אי אפשר להסתיר שהקבוצות לא מעניינות אותם”.

על החוק עצמו הסביר: “החוק הזה אומר שבפעם הבא שיגיע אדם רעול פנים ויזרוק אבוקה, אנחנו נדע מי הוא כדי להרחיק אותו, וגם בשביל שהעונש יהיה משמעותי. צריך עונשים משמעותיים אמיתיים שירתיעו אנשים מלהתנהג ככה. אני מקווה שיו”ר ההתאחדות צופה בנאום שלי כדי לדעת מי מבטיח לו סתם”.

שר התרבות והספורט מיקי זוהר (שחר גרוס)

רק לפני כמה ימים רון כץ עלה להתראיין בתוכנית “שיחת היום” של ONE ודיבר על החוק, ועל הצעדים שהוא מתכנן: “ממסמסים את החוק הזה, הממשלה לא באמת רוצה לטפל בבעיות. הם מתעלמים מזה ואם הם ימשיכו ככה לא יהיה פתרון. האסון הבא יהיה על הידיים של בן גביר ומיקי זוהר”.