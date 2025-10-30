במכבי פ"ת מבהירים: לא זלזלנו במשחק הגביע

הלם במכבי פתח תקווה לאחר ההפסד אמש 1:0 וההדחה מול מ.ס דימונה, מליגה א' דרום. הקבוצה של נועם שוהם, אמנם שלטה במגרש והייתה טובה יותר, אך התקשתה לייצר מצבים ונכנעה לשער בודד בהתקפה מתפרצת של הקבוצה של שרון אביטן.

"אין הסבר למה שקרה, בטח שלא זלזלנו במשחק. אבל לא היינו מספיק טובים והדברים פשוט לא עבדו לנו בצורה חלקה. כשקבוצה באה נגדנו ואין לה מה להפסיד זה יותר קשה. נצטרך להתרכז בליגה", אמרו במועדון.

במועדון אמנם מתוסכלים מאוד, אך לוקחים את הדברים בפרופורציות והבהירו שהמטרה העיקרית היא לעלות ליגה בתום העונה. אך לכולם ברור שהשאלה הגדולה היא איך תגיב הקבוצה להפסד ביום שני במשחק הבית בליגה מול הפועל רעננה. הפסד, עשוי ליצור מעין כדור שלג.

המאמן נועם שוהם, צפוי לבצע מספר שינויים בהרכב: בן והבה ישוב להרכב, כאשר גם עומר שירזי צפוי לחזור לעמדת המגן הימני במקומו של גיא דזנט וגם גל מעתוק עשוי לשוב. התלבטות קיימת בחוד בין פרנק ריבולייה למוחמד חטיב.

בינתיים, הקשר אריאל לוגסי, עבר אתמול ניתוח לשחזור הרצועה הצולבת זכר לפציעה שספג לפני קרוב לחודש. הוא צפוי לעבור שיקום של מספר חודשים ולחזור לשחק רק לקראת עונת המשחקים הבאה.