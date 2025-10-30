יום חמישי, 30.10.2025 שעה 11:42
216-238הפועל ב"ש1
174-187מכבי ת"א2
1710-178בית"ר ירושלים3
1311-157הפועל ת"א4
1218-168מכבי נתניה5
118-98הפועל חיפה6
119-88בני סכנין7
1116-118מ.ס אשדוד8
108-148מכבי חיפה9
1019-88עירוני טבריה10
914-128הפועל פ"ת11
810-88עירוני ק"ש12
214-58הפועל ירושלים13
123-68מכבי בני ריינה14

"המשחק נגד בית"ר בפלייאוף יושב לנו עד היום"

הפועל ב"ש מתכוננת למפגש בטדי: "הם בכושר אדיר וראו את זה בטוטו, אם היו משחקים נגד מכבי ת"א כמו ששיחקנו נגדנו אולי היינו אלופים". בלטקסה בספק

|
שחקני הפועל באר שבע מוכנים (ראובן שוורץ)
שחקני הפועל באר שבע מוכנים (ראובן שוורץ)

בהפועל באר שבע ממשיכים את ההכנות לקראת המשחק המסקרן נגד בית"ר ירושלים ביום שני, אותו מגדירים כאתגר הכי קשה בליגה עד כה. כ-2500 כרטיסים נחטפו בתוך כמה שעות, כשבבאר שבע מאמינים שהיום או מחר תתקבל הקצאה של כמה מאות בודדות. 

במועדון זוכרים היטב את המשחקים נגד בית"ר ירושלים, בדגש על המשחק בפלייאוף העליון בו הקבוצה סיימה בתיקו 1:1 בטדי אחרי משחק לחימה גדול של שחקני בית"ר ירושלים, כשכמה ימים לאחר מכן לא הזכירה את אותו משחק לחימה במחזור הסיום נגד מכבי תל אביב.

"המשחק נגד בית"ר בפלייאוף יושב אצלנו עד היום, אם בית"ר הייתה משחקת נגד מכבי כמו ששיחקה נגדנו, אולי היינו אלופים. מה שבטוח, בית"ר קבוצה מצוינת ונמצאת בכושר אדיר, כולם ראו את זה בגביע הטוטו וזה אומר שאנחנו חייבים להרים את הרמה", אמרו שחקנים.

מאמן הקבוצה רן קוז'וק ערך אתמול אימון כפול ולאחר מכן חברי הצוות המקצועי ואנשי המועדון הלכו לערב גיבוש בביתו של רופא הקבוצה ד"ר אלקרינאוי ברהט. קוז'וק יערוך גם היום אימון כפול ומחר השחקנים יקבלו יום חופש. הבלם מתן בלטקסה שנעדר נגד ריינה בגלל פציעה, עדיין בספק גדול למשחק ביום שני. כרגע זה נראה שבבאר שבע ימשיכו עם רוב ההרכב שפתח ביום ראשון.

