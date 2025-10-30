החוזים הסודיים של שחקני באיירן מינכן נחשפים

שום דבר בבאיירן מינכן אינו שמור בסוד כמו חוזי השחקנים והמאמנים. “הם מאוחסנים בכספת במתחם סבאנר שטראסה. על כריכת כל חוזה מופיע סמל המועדון בפינה השמאלית העליונה, ולצדו לוגו ה-DFL המודפס בצבע. מתחת לכך נכתב באותיות מודגשות: “חוזה בין באיירן מינכן, סבאנר שטראסה 51–57, מינכן 81547, המיוצגת כחוק על ידי חבר ההנהלה, להלן ‘המועדון’, ובין…”, ואז מופיע שמו של השחקן, יחד עם אזרחותו וכתובתו.

מגזין ‘בילד’ חשף את הסעיפים הסודיים בחוזי שחקני באיירן, וגם בזה של המאמן. ראשי המועדון חגגו לאחרונה את הארכת חוזהו של המאמן וינסנט קומפני (בן 39) עד 2029, לאחר שהחתימה הרשמית התקיימה בקומה השנייה של משרדי המועדון.

ההסכם למעשה הושג כבר ביום ראשון שלפני כן, וכעת העתיד המשותף הובטח. קומפני יכול להתגאות בכך שהוא המאמן הראשון מאז האנזי פליק, לפני כחמש וחצי שנים, שמקבל חוזה חדש מהאלופה ההיסטורית של גרמניה. ההנהלה שמחה גם להגן על עצמה מפני מועדונים שינסו לגייס אותו בעתיד, בראשם מנצ’סטר סיטי, קבוצתו לשעבר. בחוזה החדש אין סעיף יציאה, אך כן נכלל בו בונוס נדיב על הישגים.

וינסנט קומפני (רויטרס)

לפי הדיווח, בחוזהו של קומפני מופיע סעיף ליגת האלופות, שמבטיח לו בונוס של מיליון אירו במקרה שיזכה עם הקבוצה בתואר. גם לשחקנים יש סעיפי בונוסים שונים. בפרק A של כל חוזה, "עקרונות שיתוף הפעולה", מצורפת רשימת נספחים הכוללת גם סעיפי ביצועים המוגדרים אישית לכל שחקן.

הרכש הקולומביאני לואיס דיאס (28) נהנה משני סעיפים כאלה: “בונוס קבוצתי” ו“בונוס אישי”. הסעיף האישי מבטיח לו מענק של 250 אלף אירו אם יסיים כמלך השערים של הבונדסליגה או של ליגת האלופות. לשחקנים זרים נכלל גם סעיף מיוחד ללימודי גרמנית: “במקרה הצורך יקבל השחקן שיעורי גרמנית קבועים. השיעורים חובה ונחשבים חיוניים להשתלבותו בקבוצה”. עם זאת, אם שחקן מבטל שיעור ללא סיבה מוצדקת, הוא נדרש לשלם בעצמו על השיעור שבוטל.

הארי קיין ולואיס דיאס (IMAGO)

בעבר סעיפי שחרור כמעט ולא התקיימו בבאיירן, אך בשנים האחרונות המדיניות התרככה. כיום גם כוכבים כמו הארי קיין (32) וג’מאל מוסיאלה (22) נהנים מהם. לקיין יש אפשרות לעזוב בקיץ 2026 תמורת כ־65 מיליון אירו, אם יפעיל את הסעיף עד סוף ינואר. מוסיאלה, שחוזהו עד 2030, כולל סעיף שחרור של 175 מיליון אירו, שירד ל־100 מיליון בקיץ 2029.

בימים אלו הסעיף של קים מין ג’ה (28) מעורר עניין רב, משום שעתידו בקבוצה אינו ברור. ב’בילד’ נחשף שהסעיף עומד על 100 מיליון אירו, אך כעת נודע כי הוא צפוי לרדת ל־70 מיליון בקיץ הבא. אינטר, מילאן ויובנטוס כבר עוקבות מקרוב אחרי הבלם הדרום־קוריאני, שמוערך כיום בכ־32 מיליון בלבד לפי ‘transfermarkt’, בעוד באיירן רכשה אותו מנאפולי ב־42 מיליון.

לבלם דאיו אופמקאנו (27) היה סעיף שחרור של 120 מיליון אירו, אך זה כבר אינו תקף. הוא יסיים את חוזהו בקיץ ויוכל לעזוב בהעברה חופשית. בבאיירן מנהלים עמו משא ומתן על הארכת חוזה, אך טרם הושג הסכם כספי. אופמקאנו מרוויח כיום עד 16 מיליון אירו בעונה, והוויכוח המרכזי הוא סביב דמי החתימה. לשם השוואה, חברו להגנה אלפונסו דייויס (24) קיבל כ־17 מיליון אירו רק על החתימה, ובאיירן אינה מעוניינת לשלם שוב סכום דומה.

אופמקאנו (אחר)

הצרפתי מייקל אוליסה (23), שחתם בבאיירן ב־2024, קיבל דמי חתימה של כ־10 מיליון אירו. בזכות סעיף יציאה שהיה לו בקריסטל פאלאס, הוא נרכש תמורת סכום שיכול להגיע ל־59 מיליון אירו עם בונוסים. כיום שוויו מוערך בכ־130 מיליון.

במועדון מקווים כעת ל“אפקט קומפני” גם על אופמקאנו. ראשי באיירן מציינים כי הבלם השתפר מאוד מאז הגעת המאמן הבלגי ומרגיש נוח תחתיו. ההנהלה סבורה שייתכן שיסכים לוותר מעט בדרישותיו הכלכליות כדי להמשיך לעבוד עם קומפני, אך בשלב זה טרם נחתם הסכם חדש.