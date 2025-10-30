ריינה וגוטליב הגיעו להסכמה על סיום הליך בוררות

רגע לפני המפגש מול מכבי ת”א, בני ריינה ואדי גוטליב הגיעו להסכמות על סיום הליך הבוררות בין הצדדים. במועדון טענו כי השחקן הפר את ההסכם עמם ובכך גרם לקבוצה נזק מקצועי ותדמיתי. בקיץ 2023 הצטרף גוטליב לבית”ר ירושלים במקום לריינה, כאשר בתום העונה פרש ממשחק פעיל.

אדי גוטליב מסר בהודעה רשמית: “אני מבקש להתנצל בפני מכבי בני ריינה ובפני סעיד בסול באופן אישי על האירועים שהתרחשו ועל התנהלותי במהלכם. בנסיבות העניין, אני מבין כי אמירותיי בתקשורת והתנהלותי הציגו שלא בצדק את מכבי בני ריינה ואת סעיד בסול באור שלילי, ועל כך אני מתנצל מעומק הלב. לאורך כל הקשר שלי עימם, מכבי בני ריינה וסעיד בסול הפגינו מקצועיות והתייחסו אליי בהגינות ובכבוד, ואני מצר על הדרך שבה התנהלה הסוגיה”.

ב״כ השחקן, עו”ד יובל שדמי, מסר: “הנני מברך על כך שהצדדים הגיעו להסכמות המסיימות את המחלוקת המשפטית ביניהם”. כחלק מהסדר הפשרה לסיום הליך הבוררות, ובהתחשב בכך שגוטליב אינו עוסק עוד כשחקן כדורגל פעיל, הוסכם כי תחת דרישת פיצוי כספי, יתרום מר גוטליב סכום כספי למטרה חברתית, כאשר הצדדים הסכימו כי התרומה תועבר לאגודה למלחמה בסרטן.