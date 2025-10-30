יום חמישי, 30.10.2025 שעה 10:26
כדורגל ישראלי

יניב אזאצ'י עובד כמאמן וכמייצג שחקנים?

מי שהיה במשך שנים בצור שלום, שימש עד לאחרונה כמאמן במצוינות בבית הנבחרות. יניב טוען כי משמש כסקאוט של זיו שטרנברג, שמתנער: "לא קשור אליי"

עד לפני מספר שנים, המאמן יניב אזאצ'י, היה חלק ממועדון הכדורגל מכבי צור שלום קריית ביאליק. בבוקר אחד, טום אזריאל, אחראי מחלקת הנוער ואיש מוכר ומוערך במועדון הצפוני, חייג ליניב וציין בפניו כי תמה תקופה, שלום ולהתראות. יניב התאכזב, אך המשיך בשלו. יניב לא ויתר על הכדורגל ובאחרונה אף שימש כמאמן במחלקת המצוינות בבית הנבחרות של ההתאחדות.

ביום שני האחרון, הודיע יניב, בעצמו, לפרדי דוד, כי מסיים הוא את תפקידו במצוינות בבית הנבחרות של ההתאחדות לכדורגל, זאת לאחר שהעביר 12 אימונים מאז השבוע השני של חודש ספטמבר. בהתאחדות הדגישו בפני ONE כי "מאמן לא יכול להיות סוכן". זה לא חוקי ונוגד את תקנוני/הוראות ההתאחדות לכדורגל.

בין לבין, ברשתות החברתיות, אפשר למצוא בדפיו של יניב אזאצ'י התייחסות ל"מיוצגים". למשל, באחד מהפוסטים שהעלה, ציין כי נמצא ב'קצף' חיפה, עם הטקסט "הרגע הזה... 10 מיוצגים על המגרש, בבמה של הגדולים. ליגת העל 15U, הדרבי הפרטי שלי, בהצלחה לשחקנים האלופים שלי". בפוסט אחר, הצטלם לצד שחקן שחתם במכבי ע. קריית אתא, לצד המאמן, עמית חיימוביץ'.

ומה אומר יניב על כך? "אני לא סוכן ולא מייצג שחקנים. אני סקאוט של הסוכן זיו שטרנברג. אני עובד איתו. אני מבין שיש כמה שזה מפריע להם. אבל אני לא סוכן. מה שהעברת לי – אלה מיוצגים של זיו שטרנברג. אני סקאוט מטעמו, אני עובד איתו". ולשאלת ONE "אז מדוע לא ציינת את שמו של זיו בפוסטים שלך?", ענה יניב: "לא, כי הוא מייצג בוגרים ואני אחראי על מחלקות הנוער".

יש לציין כי סוכנות A.B. Soccer LTD של זיו שטרנברג מוסמכת לייצג הן בוגרים והן קטינים, בהתאם ל"רשימת סוכני שחקנים רשומים בהתאחדות לכדורגל", לעונת המשחקים 2025/26. ומה אומר זיו עם עבודתו עם יניב? "לא, יניב לא קשור אליי", מדגיש זיו ל-ONE, ומוסיף "יש עסקאות משותפות, שבהן משמש כסקאוט שם. יש הרבה מאמנים שעושים את זה. אליי, אין קשר".

