הלחץ עבד? 27 העמדות לדין על הופעה ללא מאמן

רק לאחרונה פורסם ב-ONE כי באיגוד המאמנים יוצאים נגד “תופעת הקופים”, הרי שקיבלו לא מעט תלונות נגד מועדונים ואנשי מקצועי שעושים מה שמתחשק להם בשטח. “זו פגיעה במעמד המאמן וזילות המקצוע”, ציינו באיגוד. והנה, אתמול (רביעי), בבית הדין המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל, לא פחות מ-27 העמדות לדין בגין “הופעה ללא מאמן”.

מתוך כלל העמדות לדין, 24 מועדונים יצאו אשמים בגין עלייתם לבית הדין תחת סעיף האישום “הופעה ללא מאמן”, שני מועדונים יצאו זכאים בנושא ובעניין של מועדון אחד, מכבי אחווה שעב, מליגה ב' צפון, טרם ניתנה הכרעה בנושא. מי שיצאו זכאים בנושא הם הפועל איחוד בני סמיע, לה קבוצת בוגרים בליגה ב' וכך גם קבוצת ילדים ב' של מ.ס כפר כמא.

מבין אלו שיצאו אשמות תחת הסעיף, אפשר למצוא 10 קבוצות מהליגות הנמוכות (מליגות ב'-ג'), לצד 14 קבוצות ממחלקות הנוער השונות. תשע קבוצות ממועדונים אלו ואחרים ננזפו ו/או קיבלו אזהרה ראשונה, בעוד 15 קבוצות ממועדונים אלו ואחרים קיבלו קנסות כספיים, החל מסכום של 250 שקלים ועד לסכום של 1,500 שקלים. סה"כ גובה הקנסות עמד על 9,500 שקלים.

כדורגל אילוסטרציה (יונתן גינזבורג)

האשמות שננזפו/הוזהרו: הפועל בני בענה (ליגה ב'), א.ס לזרוס חולון (ליגה ב'), הפועל עין סהלה (ליגה ג'), בני עין נקובא (ליגה ג'), בית"ר פתח תקווה (נערים א'), הפועל עפולה (ילדים א'), מ.ס באר שבע (נערים ב'), צעירי סכנין (נערים ג') ומ.כ מיתר (ילדים ג').

האשמות שקיבלו קנס כספי: מ.ס אשדוד (נערים ב', עלתה לדין פעמיים), בית"ר אום אל פאחם (ליגה ג'), הפועל נווה גולן (ליגה ג'), עירוני בני כאבול (ליגה ג'), הפועל רעננה (ילדים א'), מ.כ נהלל יזרעאל (טרום ב'), הפועל מטה אשר (טרום א'), הפועל בנות סכנין (נערות), בני ירוחם (ליגה ג'), מכבי נהריה (טרום א'), מכבי גבעת שמואל (ילדים ב'), מ.ס כפר כמא (ילדים ב'), הפועל חוף הכרמל (ילדים ב') ובני דבוריה (ליגה ג').