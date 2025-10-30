יום חמישי, 30.10.2025 שעה 11:42
כדורגל ישראלי
לוח תוצאות

הלחץ עבד? 27 העמדות לדין על הופעה ללא מאמן

באיגוד המאמנים ביקשו מהשופטים לנקוט ביד קשה כנגד מי שמנסה לרמות. 15 קבוצות ממחלקות הנוער הועמדו לדין, לצד 12 מהליגות הנמוכות. התוצאות בפנים

|
כדורגל אילוסטרציה (חג'אג' רחאל)
כדורגל אילוסטרציה (חג'אג' רחאל)

רק לאחרונה פורסם ב-ONE כי באיגוד המאמנים יוצאים נגד “תופעת הקופים”, הרי שקיבלו לא מעט תלונות נגד מועדונים ואנשי מקצועי שעושים מה שמתחשק להם בשטח. “זו פגיעה במעמד המאמן וזילות המקצוע”, ציינו באיגוד. והנה, אתמול (רביעי), בבית הדין המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל, לא פחות מ-27 העמדות לדין בגין “הופעה ללא מאמן”.

מתוך כלל העמדות לדין, 24 מועדונים יצאו אשמים בגין עלייתם לבית הדין תחת סעיף האישום “הופעה ללא מאמן”, שני מועדונים יצאו זכאים בנושא ובעניין של מועדון אחד, מכבי אחווה שעב, מליגה ב' צפון, טרם ניתנה הכרעה בנושא. מי שיצאו זכאים בנושא הם הפועל איחוד בני סמיע, לה קבוצת בוגרים בליגה ב' וכך גם קבוצת ילדים ב' של מ.ס כפר כמא.

מבין אלו שיצאו אשמות תחת הסעיף, אפשר למצוא 10 קבוצות מהליגות הנמוכות (מליגות ב'-ג'), לצד 14 קבוצות ממחלקות הנוער השונות. תשע קבוצות ממועדונים אלו ואחרים ננזפו ו/או קיבלו אזהרה ראשונה, בעוד 15 קבוצות ממועדונים אלו ואחרים קיבלו קנסות כספיים, החל מסכום של 250 שקלים ועד לסכום של 1,500 שקלים. סה"כ גובה הקנסות עמד על 9,500 שקלים.

כדורגל אילוסטרציה (יונתן גינזבורג)כדורגל אילוסטרציה (יונתן גינזבורג)

האשמות שננזפו/הוזהרו: הפועל בני בענה (ליגה ב'), א.ס לזרוס חולון (ליגה ב'), הפועל עין סהלה (ליגה ג'), בני עין נקובא (ליגה ג'), בית"ר פתח תקווה (נערים א'), הפועל עפולה (ילדים א'), מ.ס באר שבע (נערים ב'), צעירי סכנין (נערים ג') ומ.כ מיתר (ילדים ג').

האשמות שקיבלו קנס כספי: מ.ס אשדוד (נערים ב', עלתה לדין פעמיים), בית"ר אום אל פאחם (ליגה ג'), הפועל נווה גולן (ליגה ג'), עירוני בני כאבול (ליגה ג'), הפועל רעננה (ילדים א'), מ.כ נהלל יזרעאל (טרום ב'), הפועל מטה אשר (טרום א'), הפועל בנות סכנין (נערות), בני ירוחם (ליגה ג'), מכבי נהריה (טרום א'), מכבי גבעת שמואל (ילדים ב'), מ.ס כפר כמא (ילדים ב'), הפועל חוף הכרמל (ילדים ב') ובני דבוריה (ליגה ג').

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטרנגןכמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרותנגןויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
ויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצותנגןהאם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?
האם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */