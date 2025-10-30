היחס ב-Winner לניצחון של מכבי ת"א על הכוכב

מכבי ת”א ‘תארח’ הערב (חמישי, 21:05) בבלגד את הכוכב האדום המסגרת המחזור השמיני של היורוליג, בתקווה לחזור למסלול הניצחונות ולצאת לדרך החדשה. מהמרי ה-Winner כבר מוכנים עם הטפסים בידיהם לקראת המשחק, בתקווה לשלשל קופה נאה בתום הערב.

לשליחת טופס ‘Winner’ לחצו כאן

נראה כי במועצה מאמינים כי דווקא הקבוצה הסרבית עדיפה במעט, כאשר ניצחון של מכבי ת”א או הפסד שלה בעד נקודה, יזכה את המנחשים ביחס של פי 1.75. מנגד, ניצחון של הכוכב בשתי נקודות ומעלה יהיה שווה למנחשים יחס של פי 1.85.

הצהובים כחולים מגיעים להתמודדות כאמור אחרי שקטעו רצף טוב בהפסד 99:85 ליוונים, שהגיע אחרי שלושה ניצחונות רצופים בכל המסגרות, שניים בליגה לצד ניצחון גדול על ריאל מדריד, 91:92, במחזור השישי של המפעל האירופי. יחזרו למסלול הערב?