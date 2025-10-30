יום חמישי, 30.10.2025 שעה 10:27
כדורסל ישראלי

היחס ב-Winner לניצחון של מכבי ת"א על הכוכב

הצהובים של קטש יפגשו את הקבוצה הסרבית הערב (21:05) וזכו ליחס של פי 1.75 על ניצחון או הפסד בהפרש של נקודה. ניצחון סרבי בשתי נק' שווה 1.85

|
שחקני מכבי תל אביב מרוצים (רועי כפיר)
שחקני מכבי תל אביב מרוצים (רועי כפיר)

מכבי ת”א ‘תארח’ הערב (חמישי, 21:05) בבלגד את הכוכב האדום המסגרת המחזור השמיני של היורוליג, בתקווה לחזור למסלול הניצחונות ולצאת לדרך החדשה. מהמרי ה-Winner כבר מוכנים עם הטפסים בידיהם לקראת המשחק, בתקווה לשלשל קופה נאה בתום הערב. 

לשליחת טופס ‘Winner’ לחצו כאן

נראה כי במועצה מאמינים כי דווקא הקבוצה הסרבית עדיפה במעט, כאשר ניצחון של מכבי ת”א או הפסד שלה בעד נקודה, יזכה את המנחשים ביחס של פי 1.75. מנגד, ניצחון של הכוכב בשתי נקודות ומעלה יהיה שווה למנחשים יחס של פי 1.85.

הצהובים כחולים מגיעים להתמודדות כאמור אחרי שקטעו רצף טוב בהפסד 99:85 ליוונים, שהגיע אחרי שלושה ניצחונות רצופים בכל המסגרות, שניים בליגה לצד ניצחון גדול על ריאל מדריד, 91:92, במחזור השישי של המפעל האירופי. יחזרו למסלול הערב?

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטרנגןכמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרותנגןויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
ויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצותנגןהאם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?
האם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */