"כנראה שהעונש שלנו הוכרע כבר לפני שבועיים"

עוד לפני החלטת הדיינים של בית הדין לכדורגל על אירועי הדרבי, אכזבה גדולה בהפועל תל אביב. "כנראה שבבית הדין לכדורגל רוצים לקבוע גורלות מבלי שהכדור יהיה על הדשא. אין רצון באמת לעשות צדק, כנראה שלא אוהבים פה מספיק כדורגל. תובע ההתאחדות חזר שוב ושוב על כמה אין אופציה פרט להפסד טכני, כנראה שהעונש כבר הוכרע לפני שבועיים", אמרו בהפועל.

כמו כן, במועדון לא הופתעו מהעמדה שנקטה מכבי תל אביב, שדורשת ניצחון טכני ולקבל שוב 3 נקודות מבית הדין. "אנחנו השחקנים לא מתעסקים בזה, אבל אף אחד לא מופתע באמת, בסוף הגלגל תמיד מסתובב. השאלה מתי זה יקרה", הוסיפו.

בהפועל ת”א יערערו בכל מקרה לבית הדין העליון של ההתאחדות לכדורגל, מתוך תקווה שאולי שם תתקבל החלטה אמיצה שתהיה לטובת הכדורגל הישראלי ולא רק לטובת קבוצה אחת. אם הדיינים לא יקבלו החלטה אמיצה וצודקת, בהפועל מבינים שסך הנקודות שלהם ירד מ-13 ל-11 נקודות, שזה 9 נקודות ממכבי תל אביב ו-10 מבאר שבע.

נציגי הפועל ומכבי תל אביב בדיון (תומר חבז)

בקבוצה ממשיכים בהכנות לקראת המשחק נגד עירוני טבריה, אותו מגדירים כקריטי כדי לצאת מהרצף הלא מחמיא של שלושה הפסדים רצופים בכל המסגרות (לא כולל הדרבי). אצל האדומים יודעים שכדי להתאושש כמו שצריך, יהיו חייבים לקחת את מלוא הנקודות משלושת המשחקים הקרובים הנחשבים לנוחים עד למפגש המסקרן נגד מכבי חיפה ובניהם – עירוני טבריה בבית, הפועל ירושלים בחוץ ובני סכנין בבית.