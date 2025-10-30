יום חמישי, 30.10.2025 שעה 10:24
כדורגל ישראלי

"כנראה שהעונש שלנו הוכרע כבר לפני שבועיים"

אחרי בית הדין, בהפועל ת"א מתוסכלים: "אין באמת רצון לצדק, לא אוהבים פה מספיק כדורגל". האדומים לא הופתעו מעמדת מכבי: "הגלגל תמיד מסתובב בסוף"

|
האבוקות מיציעי הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)
האבוקות מיציעי הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)

עוד לפני החלטת הדיינים של בית הדין לכדורגל על אירועי הדרבי, אכזבה גדולה בהפועל תל אביב. "כנראה שבבית הדין לכדורגל רוצים לקבוע גורלות מבלי שהכדור יהיה על הדשא. אין רצון באמת לעשות צדק, כנראה שלא אוהבים פה מספיק כדורגל. תובע ההתאחדות חזר שוב ושוב על כמה אין אופציה פרט להפסד טכני, כנראה שהעונש כבר הוכרע לפני שבועיים", אמרו בהפועל. 

כמו כן, במועדון לא הופתעו מהעמדה שנקטה מכבי תל אביב, שדורשת ניצחון טכני ולקבל שוב 3 נקודות מבית הדין. "אנחנו השחקנים לא מתעסקים בזה, אבל אף אחד לא מופתע באמת, בסוף הגלגל תמיד מסתובב. השאלה מתי זה יקרה", הוסיפו.

בהפועל ת”א יערערו בכל מקרה לבית הדין העליון של ההתאחדות לכדורגל, מתוך תקווה שאולי שם תתקבל החלטה אמיצה שתהיה לטובת הכדורגל הישראלי ולא רק לטובת קבוצה אחת. אם הדיינים לא יקבלו החלטה אמיצה וצודקת, בהפועל מבינים שסך הנקודות שלהם ירד מ-13 ל-11 נקודות, שזה 9 נקודות ממכבי תל אביב ו-10 מבאר שבע.

נציגי הפועל ומכבי תל אביב בדיון (תומר חבז)נציגי הפועל ומכבי תל אביב בדיון (תומר חבז)

בקבוצה ממשיכים בהכנות לקראת המשחק נגד עירוני טבריה, אותו מגדירים כקריטי כדי לצאת מהרצף הלא מחמיא של שלושה הפסדים רצופים בכל המסגרות (לא כולל הדרבי). אצל האדומים יודעים שכדי להתאושש כמו שצריך, יהיו חייבים לקחת את מלוא הנקודות משלושת המשחקים הקרובים הנחשבים לנוחים עד למפגש המסקרן נגד מכבי חיפה ובניהם – עירוני טבריה בבית, הפועל ירושלים בחוץ ובני סכנין בבית.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטרנגןכמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרותנגןויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
ויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצותנגןהאם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?
האם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */