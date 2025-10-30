יום חמישי, 30.10.2025 שעה 22:11
86%613-6517הפועל ת"א1
75%609-6988ז'לגיריס2
71%561-6037הכוכב האדום3
71%609-6297פנאתינייקוס4
57%591-6217אולימפיאקוס5
57%582-6017מונאקו6
57%615-6157ברצלונה7
57%618-6427פאריס8
57%648-6597ולנסיה9
57%578-5717וירטוס בולוניה10
43%590-5757אנדולו אפס11
43%594-5447באיירן מינכן12
43%576-5737פנרבחצ'ה13
43%624-5937פרטיזן בלגרד14
43%581-5857ריאל מדריד15
43%589-5777דובאי16
29%563-5637אולימפיה מילאנו17
29%653-6177מכבי ת"א18
25%695-6288ליון וילרבאן19
14%661-6057באסקוניה20

מחצית: מכבי ת"א - הכוכב האדום 58:48

יורוליג, מחזור 8: הצהובים לא שומרים, לא לוקחים ריבאונד ויכולים להודות שהיה רק מינוס 10 בהפסקה. מקנטייר לוהט באדום, בריסט מחזיק את קבוצתו

תמיר בלאט (IMAGO)
תמיר בלאט (IMAGO)

המחזור השמיני של היורוליג נערך בשעה זו, כאשר מכבי תל אביב “מארחת” דווקא את הקבוצה המקומית, הכוכב האדום, בתקווה להתאושש מההפסד לפנאתינייקוס במחזור הקודם ולשוב למסלול הניצחונות על חשבון הסרבים.

הצהובים כחולים מגיעים להתמודדות כאמור אחרי שקטעו רצף טוב בהפסד 99:85 ליוונים, שהגיע אחרי שלושה ניצחונות רצופים בכל המסגרות, שניים בליגה לצד ניצחון גדול על ריאל מדריד, 91:92, במחזור השישי של המפעל האירופי.

בצד השני של המתרס נמצאים הסרבים, שאחרי שני הפסדים במחזורי הפתיחה של היורוליג, עלו על הגל וסופרים חמישה ניצחונות רצופים ששמו אותם במקום השלישי בטבלה, והערב הם מקווים להשיג אחד נוסף על עודד קטש וחניכיו.

אם מתחשבים בסטטיסטיקה הפנימית, נראה כי שתי הקבוצות די שוויוניות בשנים האחרונות. בחמשת המפגשים האחרונים ביניהן, הצהובים יצאו עם ידם על העליונה פעמיים, כאשר בפעמיים נוספות ניצחו הסרבים, ובמפגש שקדם לכל אלו, סיימו הקבוצות בשוויון 84, כאשר בהארכה מכבי השיגה 109:112.

רבע ראשון: 26:33 לכוכב האדום בלגרד

חמישייה מכבי ת”א: תמיר בלאט, לוני ווקר, אושיי בריסט, ג’יילן הורד ומרסיו סנטוס.

חמישייה הכוכב האדום: דונטס מוטיונאס, צ’ימה מונקה, ניקולה קליניץ’, סטפן מיליינוביץ’ וקודי מילר-מקנטייר.

20 שניות עברו וקליניץ’ כבר קלע שלשה, רק כדי לראות את תמיר בלאט מגיב לו מעבר לקשת בעצמו, ואז מוטיונאס ענה מתחת לסל. הורד הטביע והשווה עבור הצהובים וסנטוס נתן יתרון לקטש עם שלשה מאסיסט של בלאט, אך ריצת 0:5 של הסרבים בהובלת מוטיונס נתנה 8:10. ווקר עם שלשה הפך ונתן את ההובלה למארחת, אך עוד ריצת 0:5 של הכוכב הייתה יותר מידי עבור קטש, שהזעיק טיים אאוט בפיגור 15:11. הכוכב חזרה טוב יותר גם מפסק הזמן עם ריצת 4:9 מ-5 של מקנטייר ועוד 2 של מונקה, כאשר בריסט ו-ווקר הוסיפו 2 מהקו כל אחד מנגד.

מקנטייר נתן יתרון דו ספרתי לאורחת עם 15:26, טכנית של קטש סידרה עוד נקודה למקנטייר וסורקין הרגיע מעט עם 2 משלו מהקו. המשחק מהעונשין נמשך עם 2 של איזונדו ואז 2 של בריסט והיתרון נותר 10, וסורקין עם אנד-וואן גדול העיר את חבריו והוריד ל-29:22. קרב העונשין לא נגמר, כשאוג’יליי קלע 2, סורקין 1 מ-2, הורד 1 מ-2 ואז דווקא אחרי אנד-וואן, מונקה החטיא מהקו. ליף החזיר לחד ספרתי אחרי ריבאונד התקפה וסל קל, כשכך נחתם הרבע.

רבע שני: 48:58 למכבי תל אביב

תוך פחות מדקה מקנטייר חדר טוב ומונקה השלים אלי-אופ, מה שהחזיר את היתרון של האורחת לדו ספרתי, הורד מיד הרגיע עם שלשה חשובה. מונקה ומקנטייר העלו ל-26:37, הורד עם אחת מהקו צימק, דוידובאץ’ העניש מתחת לסל ואנד-וואן של בריסט נתן קצת אוויר לנשימה וקבע 34:42 לאורחים. מקנטייר דייק פעמיים מהקו והחזיר לדו ספרתי, כדור ענק של קלארק סידר דאנק גדול להורד וסשה אוברדוביץ’ לקח פסק זמן.

דוידובאץ’ תפר שלשה, הורד דאג לשמור על המינוס עם סל ועבירה בצד השני, 39:47 לכוכב האדום. מונקה העלה ל-11 עם אנד-וואן בצד אחד, הורד צימק לרגע, אך שלשה של יאגו דוס סנטוס נתנה פלוס 12 לכוכב האדום וקטש ביקש מהמזכירות לדבר עם חניכיו. מוטיונאס קלע 4 משלו, כשסורקין בתווך דייק פעם אחת מהקו. בריסט וסנטוס הרגיעו והורידו למינוס 10, דאוטין חדר טוב וכבר חשב שהוא נועל את המחצית בחד ספרתי, אך דוידובאץ’ ענה לו 2 שניות לסיום הרבע השני.

רבע שלישי

