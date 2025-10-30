יום חמישי, 30.10.2025 שעה 10:24
כדורגל ישראלי

חלאילי, סטבאנוביץ’, פיוס וברמי יחזרו מול מכבי

לקראת המפגש מול הצהובים (שבת, 19:30), שלושת שחקני ההגנה יעמדו לרשותו של האדיה, כמו גם המושאל מחיפה. במועדון יודעים: "חייבים לאסוף נקודות"

|
שחקני בני ריינה (חג'אג' רחאל)
שחקני בני ריינה (חג'אג' רחאל)

בני ריינה, שסוחבת על עצמה את כל הליגה עם נקודה אחת מתוך 24 אפשריות, הייתה מעדיפה לשחק במחזור הקרוב מול יריבה יותר נוחה מאשר מכבי ת”א, אבל היא יכולה להתעודד מכך שארבעה שחקנים שחסרו מול הפועל ב"ש יחזרו לסגל הקבוצה לקראת המשחק.

זה מתחיל בשלושת הבלמים. מילאדין סטבאנוביץ' ומור ברמי התאוששו מפציעות וג'וניור פיוס חוזר מהרחקה. כמו כן, גם איאד חלאילי הצעיר מחלים מפציה וצפוי לעמוד לרשותו של אדהם האדיה.

מדובר בתוספת כח בעיקר בגלל הסגל הקצר שעמד לרשותו של האדיה מול ב"ש. הדבר יאפשר למאמן להחזיר את אלכסה פייץ' לעמדת הקשר. צפי לקהל רב של מכבי ת"א במפגש, כאשר בריינה מעדיפים לנסות ולהשאיר את הנקודות בבית: “אנחנו חייבים לאסוף נקודות ולא משנה מול מי אנחנו משחקים. למרות פערי האיכות מול מכבי ת”א ננסה לעשות הכל כדי להוציא נקודות”. אמרו בקבוצה.

