119 הרוגים ומחסומים בוערים: דפאי נקלע לבלגן

כוכב קורינתיאנס ונבחרת הולנד פספס את האימון של קבוצתו בגלל "המבצע המשטרתי הגדול בהיסטוריה של ריו דה ז'ניירו". זו לא הפעם הראשונה בה הוא נתקע

ממפיס דפאי (IMAGO)
ממפיס דפאי (IMAGO)

בחודש שעבר ממפיס דפאי עשה היסטוריה והפך למלך שערי נבחרת הולנד בכל הזמנים. מחוץ לאורנג’, השחקן שכבר עזב את אירופה ומשחק בקורינתיאנס הברזילאית, נתקל בבעיה לא צפויה שגרמה לו להחמיץ את האימון של קבוצתו מסאו פאולו.

ההולנדי שהה בחופשה קצרה בריו דה ז’ניירו וביקש מקורינתיאנס אישור מיוחד לחזור היישר לאימון, כשהוא היה אמור לנחות במתחם האימונים עם מסוק פרטי. בסופו של דבר, המהלך לא יצא אל הפועל משום שהמסוק לא יכול היה להמריא – אחרי מעצר מדמם במיוחד בריו שעשה בלגן גדול בעיר.

בשלישי האחרון, 119 בני אדם, בניהם גם שוטרים, נהרגו במבצע משטרתי נגד כנופיית סמים. בהולנד שם התייחסו למצבו של דפאי, הגדילו לרשום כי זה המבצע עם “מספר הקורבנות הגדול אי פעם בריו נגד כנופיית סמים”. גם מושל העיר הבהיר כי זה “המבצע הגדול בהיסטוריה של ריו”. בפעולות נקמה נגד המשטרה לאחר מכן, פושעים הציבו מחסומים בוערים וחסמו דרכי גישה לשכונות רבות ולשדה התעופה. מניין ההרוגים אגב, ימשיך ככל הנראה לעלות.

הבלגן הגדול בריו דה זהבלגן הגדול בריו דה ז'ניירו (IMAGO)

זו לא הפעם הראשונה בתקופה האחרונה בה דפאי תקלה הקשורה לנסיעות, כאשר בתחילת אוקטובר זה כבר היה תלוי בו בלבד. כזכור, אקס מנצ’סטר יונייטד וברצלונה איבד את הדרכון שלו והחמיץ את היום הראשון של האימונים עם נבחרת הולנד, ולכן גם לא עלה ב-11 מול מלטה. זה לא מנע ממנו להבקיע באותו המשחק.

ליגת העל הברזילאית נמצאת בימים אלה בעיצומה, כשקורינתיאנס במקום העשירי עם 39 נקודות אחרי 30 מחזורים. דפאי עצמו שותף ב-18 משחקי ליגה, בהם מצא את הרשת ארבע פעמים וסיפק עוד ארבעה בישולים.

