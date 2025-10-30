יום חמישי, 30.10.2025 שעה 10:24
כדורגל ישראלי

הפועל חיפה תציע לאיתי בוגנים להאריך את חוזהו

השחקן שהיה מועמד לעבור מפתיע במשחקים האחרונים, הצפוניים מתכננים להחתימו לעוד שנתיים. אימון חלקי לאיסט ולרודריגז, שצפויים להיות כשירים לאשדוד

|
איתי בוגנים (חג'אג' רחאל)
איתי בוגנים (חג'אג' רחאל)

אחד השחקנים המפתיעים של הפועל חיפה בשני המשחקים האחרונים הוא הקיצוני איתי בוגנים, שכבש שער ניצחון מול מכבי בני ריינה ובישל שער נוסף בהפסד מול בית"ר ירושלים.

ההפתעה באה בעיקר מכיוון שבוגנים היה בכלל מועמד לעבור לפני תום מועד העברות להפועל עכו מהליגה הלאומית. חוזהו של בוגנים מסתיים בקיץ הקרוב ובהפועל חיפה מתכננים להציע לשחקן חוזה משודרג לשנתיים נוספות.

הקבוצה עצמה מתכוננת למשחק החוץ הקרוב באשדוד מתוך ידיעה שניצחון שם יקפיץ אותה לחלק העליון של הטבלה. ג'בון איסט וברונו רודריגז ערכו אימון חלקי, אבל צפויים להיות כשירים למשחק.

עד כה מתחילת העונה בליגת העל, הקבוצה של גל אראל עם 11 נקודות אחרי 8 משחקים ומאזן של 3 ניצחונות, 2 תוצאות תיקו ו-3 הפסדים. בנוסף, לרשות הצפוניים תשעה שערי זכות ושמונה שערי חובה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטרנגןכמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרותנגןויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
ויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצותנגןהאם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?
האם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */