הפועל חיפה תציע לאיתי בוגנים להאריך את חוזהו

אחד השחקנים המפתיעים של הפועל חיפה בשני המשחקים האחרונים הוא הקיצוני איתי בוגנים, שכבש שער ניצחון מול מכבי בני ריינה ובישל שער נוסף בהפסד מול בית"ר ירושלים.

ההפתעה באה בעיקר מכיוון שבוגנים היה בכלל מועמד לעבור לפני תום מועד העברות להפועל עכו מהליגה הלאומית. חוזהו של בוגנים מסתיים בקיץ הקרוב ובהפועל חיפה מתכננים להציע לשחקן חוזה משודרג לשנתיים נוספות.

הקבוצה עצמה מתכוננת למשחק החוץ הקרוב באשדוד מתוך ידיעה שניצחון שם יקפיץ אותה לחלק העליון של הטבלה. ג'בון איסט וברונו רודריגז ערכו אימון חלקי, אבל צפויים להיות כשירים למשחק.

עד כה מתחילת העונה בליגת העל, הקבוצה של גל אראל עם 11 נקודות אחרי 8 משחקים ומאזן של 3 ניצחונות, 2 תוצאות תיקו ו-3 הפסדים. בנוסף, לרשות הצפוניים תשעה שערי זכות ושמונה שערי חובה.