יורוליג 25-26
86%613-6517הפועל ת"א1
71%561-6037הכוכב האדום2
71%609-6297פנאתינייקוס3
71%550-6027ז'לגיריס4
57%591-6217אולימפיאקוס5
57%582-6017מונאקו6
57%615-6157ברצלונה7
57%618-6427פאריס8
57%648-6597ולנסיה9
57%578-5717וירטוס בולוניה10
43%590-5757אנדולו אפס11
43%594-5447באיירן מינכן12
43%576-5737פנרבחצ'ה13
43%624-5937פרטיזן בלגרד14
43%581-5857ריאל מדריד15
43%589-5777דובאי16
29%563-5637אולימפיה מילאנו17
29%599-5697ליון וילרבאן18
29%653-6177מכבי ת"א19
14%661-6057באסקוניה20

מיציץ': בכנות, אני לא צפיתי בכדורסל הרבה זמן

כוכב הפועל תל אביב לתקשורת הסרבית אחרי הניצחון על פרטיזן: "אין לי מושג איך אנחנו במקום הראשון, אבל זה נחמד מאוד. יש לנו עדיין מקום לשיפור"

|
וסיליה מיציץ' עם האוהדים (ראובן שוורץ)
וסיליה מיציץ' עם האוהדים (ראובן שוורץ)

אחרי הניצחון המרשים של הפועל תל אביב על פרטיזן בלגרד, וסיליה מיצ'יץ' היה אחד מהקולות הבולטים בחדר ההלבשה. הסרבי, שסיים עם 10 נקודות, שני ריבאונדים וארבעה אסיסטים, התייצב לשיחה עם התקשורת בארצו וניתח את המשחק, את הרגע שהכריע את ההתמודדות ואת תהליך הבנייה שהקבוצה של דימיטריס איטודיס עוברת. מיצ'יץ', שזכה בעבר ביורוליג, דיבר בכנות על הדרך, על הלחץ, וגם על איך הוא רואה את הפועל תל אביב כיום, קבוצה מנוסה, אך רעבה שעדיין רחוקה מהמיצוי שלה.

הסרבי, אחד משבעת שחקני הפועל שקלעו בספרות כפולות, סיפר לאחר המשחק מה לדעתו הכריע את ההתמודדות: "הכל נקבע בסיום הרבע השלישי ותחילת הרביעי. שם הצלחנו לנצל את החולשות של פרטיזן שוב ושוב. הראינו התמדה, שיחקנו חכם וידענו לסגור את המשחק כמו שצריך".

מיצ'יץ' הוסיף ניתוח מעניין על תהליך הבנייה שעוברת הקבוצה: "זו קבוצה של שחקנים מנוסים שעדיין לומדים להכיר אחד את השני. אולי מהצד זה לא נראה מושלם, אבל יש לנו התלהבות ורצון להתאים את עצמנו לתפקידים השונים. יש הרבה משחקים, הכל קורה מהר, וזה בעיניי סימן טוב, יש לנו עוד לאן להשתפר".

וסיליה מיציץוסיליה מיציץ' בפעולה (ראובן שוורץ)

למרות ההצלחה, מיצ'יץ' הפתיע כשהודה כי הוא כמעט ואינו עוקב אחרי הליגה הסרבית או אחרי קבוצות כמו פרטיזן והכוכב האדום: "לא צפיתי בכדורסל כבר הרבה זמן. זה לא כי אני לא אוהב את זה, אני פשוט ממוקד בעצמי ובאימונים שלי". עם זאת, הוא כן מצא זמן לפרגן: "כל הכבוד לכוכב האדום, זו קבוצה עם פוטנציאל אדיר, גבוהה, אתלטית ומגוונת מאוד. לפרטיזן פשוט יש חוסר מזל עם הפציעות, אבל כשהסגל שלהם יהיה מלא, התמונה תיראה אחרת".

בסיום, התייחס מיצ'יץ' גם למעמדה של הפועל תל אביב ביורוליג, כשהיא הקבוצה היחידה במפעל עם הפסד אחד בלבד: "אני אפילו לא יודע איך אנחנו במקום הראשון, אבל זה נחמד מאוד. הקיץ שלי לא היה פשוט, אבל אני מנוסה מספיק כדי להתרכז רק במה שאני שולט בו, בעצמי ובמה שקורה כאן, במגרש שלנו".

