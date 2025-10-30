יום חמישי, 30.10.2025 שעה 20:25
העולה האחרונה: בני יפו ניצחה 0:1 את מ.כ י-ם

התמונה הושלמה: במשחק האחרון של סיבוב ז' בגביע המדינה, שלא התעלה לרמה גבוהה, הקבוצה מליגה ב' עלתה לשלב הבא על חשבון זו מליגה א'. סולימנוב כבש

סהר יחזקאלי (יונתן גינזבורג)
סהר יחזקאלי (יונתן גינזבורג)

המשחק האחרון של סיבוב ז’ בגביע המדינה התקיים הערב (חמישי), כאשר התמונה הושלמה, כשמ.ס בני יפו אורתודוכסים מליגה ב’, הפתיעה וניצחה 0:1 את מ.כ ירושלים מליגה א’ דרום.

על הנייר, ירושלים היא הקבוצה הטובה יותר וגם חולמת על לעלות לליגה הלאומית בהמשך, ועל כר הדשא זה גם היה נראה כך, כשלמרות ששתי הקבוצות לא התעלו לרמה גבוהה, האורחת מליגה א’ שלטה יותר.

כאמור, ירושלים שלטה יותר בכדור, אך היא לא הגיעה ליותר מדי מצבים מסוכנים, כשמנגד בני יפו הפתיעה בענק בדקה ה-77, כשבסיום התקפה טובה, משה סולימנוב שחרר בעיטה בנגיעה מקצה הרחבה היישר לחיבורים, קבע 0:1 ונתן ניצחון גדול לבני יפו בדרך לשלב הבא.

מחצית ראשונה:

דקה 2: כבר הזדמנות ראשונה ליפו, כשמשה סולימנוב בעט בעוצמה מחוץ לרחבה, רועי כהן התעופף והדף נהדר.

דקה 8: הזדמנות בצד השני. טום יחזקאל שלח כדור ארוך למתן שוורץ, שהשתלט על הכדור ובעט לא מספיק טוב והחמיץ.

דקה 13: ירושלים השתלטה על העניינים, כשמידן כהן התקדם וניסה בעיטה מחוץ לרחבה, אך הכדור של הקפטן לא היה מספיק חזק ואיברהים ג’רם קלט בקלות.

דקה 25: שתי הקבוצות מחפשות את השער הראשון, ירושלים נראית טוב יותר ולוחצת, אך לא מגיעה למצבים קורצים.

דקה 44: הזדמנות ליפו. ליאונרדו אמסיס התקדם עד קצה הרחבה ובעט חזק, אך הכדור חלף מעל המשקוף

דקה 45+2: כדור קרן נהדר הוגבה אל הרחבה, גלעד בן צור עלה מעל כולם, אך הנגיחה הלכה החוצה.

מחצית שנייה:

דקה 55: הקבוצות מחפשות את השער הראשון עדיין, יפו ניסתה לעלות ליתרון כשהגבהה מצד ימין מצאה את בר יצחק, שנגח החוצה.

דקה 70: מ.כ ירושלים מגבירה קצב, מחפשת שער יתרון ושולטת על כר הדשא, אך לא מסוכנת.

דקה 77, שער! מ.ס בני יפו עלתה ל-0:1: השער המיוחל הגיע, אבל דווקא לצד שפחות היה במשחק. בסיום התקפה נהדרת, משה סולימנוב בעט בנגיעה מקצה הרחבה היישר לחיבורים. 

