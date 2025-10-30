בסרביה מכתירים: הפועל ת"א הכי טובה באירופה

הניצחון המרשים של הפועל תל אביב 84:97 על פרטיזן בלגרד ביורוליג היכה גלים בתקשורת הסרבית, שפרגנה לקבוצה של דימיטריס איטודיס והגדירה אותה כ"מובילה הסנסציונית של המפעל". העיתונים המרכזיים בסרביה הדגישו את השליטה של האדומים לאורך המשחק ואת היתרון הברור ברבע האחרון, שהכריע את ההתמודדות בסופיה.

באתר ’ספורט קלוב’ נכתב כי: "ההגנה של פרטיזן התפרקה לחלוטין. הפועל לא עשתה כמעט טעויות וניצחה בצורה משכנעת. ברגעי ההכרעה נחשפו כל הבעיות של פרטיזן וזה מה שגמר את המשחק". גם באתר ‘מונדו’ המקומי הוסיפו: "פרטיזן הפסידה לקבוצה הכי טובה באירופה. הפועל תל אביב הייתה מאוזנת, ממושמעת, והרבע האחרון גמר את הסיפור".

מאמן פרטיזן, ז'ליקו אובראדוביץ', לקח אחריות לאחר ההפסד והודה בטעויות: "שיחקנו שתי מחציות שונות לגמרי. במחצית הראשונה היינו קרובים, אבל עשינו טעויות. במחצית השנייה הכול השתנה, זו כבר הייתה תמונה אחרת לגמרי. ההגנה שלנו הייתה נוראית, והפועל הגיע להצלחה הזו בצדק".

בתקשורת הסרבית סיכמו כי הפועל תל אביב הוכיחה שוב שהיא לא רק סיפור יפה של עונה אחת, אלא קבוצה אמיתית ברמות הגבוהות של אירופה, כזו שמציבה את עצמה בלב הדיון על מאבקי הצמרת ביורוליג.