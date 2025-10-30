יום חמישי, 30.10.2025 שעה 10:26
86%613-6517הפועל ת"א1
71%561-6037הכוכב האדום2
71%609-6297פנאתינייקוס3
71%550-6027ז'לגיריס4
57%591-6217אולימפיאקוס5
57%582-6017מונאקו6
57%615-6157ברצלונה7
57%618-6427פאריס8
57%648-6597ולנסיה9
57%578-5717וירטוס בולוניה10
43%590-5757אנדולו אפס11
43%594-5447באיירן מינכן12
43%576-5737פנרבחצ'ה13
43%624-5937פרטיזן בלגרד14
43%581-5857ריאל מדריד15
43%589-5777דובאי16
29%563-5637אולימפיה מילאנו17
29%599-5697ליון וילרבאן18
29%653-6177מכבי ת"א19
14%661-6057באסקוניה20

בסרביה מכתירים: הפועל ת"א הכי טובה באירופה

בתקשורת הסרבית התייחסו לניצחון הקבוצה של איטודיס על פרטיזן: "מאוזנת וממושמעת, כמעט ללא טעויות". אובראדוביץ': "הפסדנו בצדק, ההגנה נוראית"

שחקני הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)
שחקני הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)

הניצחון המרשים של הפועל תל אביב 84:97 על פרטיזן בלגרד ביורוליג היכה גלים בתקשורת הסרבית, שפרגנה לקבוצה של דימיטריס איטודיס והגדירה אותה כ"מובילה הסנסציונית של המפעל". העיתונים המרכזיים בסרביה הדגישו את השליטה של האדומים לאורך המשחק ואת היתרון הברור ברבע האחרון, שהכריע את ההתמודדות בסופיה.

באתר ’ספורט קלוב’ נכתב כי: "ההגנה של פרטיזן התפרקה לחלוטין. הפועל לא עשתה כמעט טעויות וניצחה בצורה משכנעת. ברגעי ההכרעה נחשפו כל הבעיות של פרטיזן וזה מה שגמר את המשחק". גם באתר ‘מונדו’ המקומי הוסיפו: "פרטיזן הפסידה לקבוצה הכי טובה באירופה. הפועל תל אביב הייתה מאוזנת, ממושמעת, והרבע האחרון גמר את הסיפור".

מאמן פרטיזן, ז'ליקו אובראדוביץ', לקח אחריות לאחר ההפסד והודה בטעויות: "שיחקנו שתי מחציות שונות לגמרי. במחצית הראשונה היינו קרובים, אבל עשינו טעויות. במחצית השנייה הכול השתנה, זו כבר הייתה תמונה אחרת לגמרי. ההגנה שלנו הייתה נוראית, והפועל הגיע להצלחה הזו בצדק".

בתקשורת הסרבית סיכמו כי הפועל תל אביב הוכיחה שוב שהיא לא רק סיפור יפה של עונה אחת, אלא קבוצה אמיתית ברמות הגבוהות של אירופה, כזו שמציבה את עצמה בלב הדיון על מאבקי הצמרת ביורוליג.

