יום חמישי, 30.10.2025 שעה 10:09
כדורגל עולמי

ג'סטין קלייברט השתולל על הכביש, רישיונו נשלל

בנו של אגדת ברצלונה ושחקן בורנמות' נתפס על מהירות פעמיים תוך 3 חודשים, כולל חריגה של 50 קמ"ש מעל המותר. מה טען במשפט וכמה זמן לא יוכל לנהוג?

|
ג'סטין קלייברט (IMAGO)
ג'סטין קלייברט (IMAGO)

ג’סטין קלייברט, בנו של אגדת הכדורגל פטריק קלייברט הזכור בעיקר מאייאקס, מילאן וברצלונה, פתח את העונה בבורנמות’ מהפרמייר ליג עם שער ליגה אחד עד כה בשמונה משחקים. לא סטטיסטיקה מזהירה, כאשר גם מחוץ לדשא נראה כי לא הכל מסתדר להולנדי.

אחרי שנתפס בפעם השנייה תוך שלושה חודשים נוסע מעל המהירות המותרת, משטרת אנגליה שללה את הרישיון של שחקן הכנף בן ה-26. שחקן בורנמות’ איבד את רישיונו לשישה חודשים נכון לרגע זה, וגם יצטרך לשלם קנס של 1,300 ליש”ט בנוסף להוצאות משפט. 

התקרית החמורה ביותר התרחשה בינואר השנה, כאשר ג’סטין ממש השתולל על הכביש ונתפס נוהג בכמעט 50 קמ”ש מעל המותר. למעשה, קלייברט הגיע למהירות של 111 קמ”ש עם האאודי שלו, באזור בו מותר לנסוע עד 65 קמ”ש בלבד. אז בבית המשפט, טען כי הוא הזדרז להגיע הביתה לאחר שקיבל שיחת טלפון מבוהלת מאשתו ההריונית.

גג'סטין קלייברט (רויטרס)

בחודש אפריל האחרון, רק לפני חצי שנה, נתפס קלייברט נוסע במהירות של 63 קמ”ש באזור בו מותר להגיע למהירות מקסימלית של 30 קמ”ש. באותו מקרה ההולנדי כבר קיבל בצורה “יפה” יותר את גזר הדין ועורך דינו אף הבהיר כי לא יתקשה לשלם את הקנס בזכות הכנסתו הגדולה מבורנמות’.

בנו של כוכב העבר של בארסה גדל באייאקס ובמדיה גם עלה לבוגרים. לאחר מכן עשה את המעבר לרומא, אליה היה שייך חמש שנים, אך לא שיחק במדי האיטלקים באופן רציף. קלייברט הושאל בין לבין לכמה מועדונים ובניהם לייפציג, ניס ואחר כך גם ולנסיה. ביוני 2023 הצטרף לבורנמות’.

