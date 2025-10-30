יום חמישי, 30.10.2025 שעה 10:09
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
2710-2210ריאל מדריד1
2212-2510ברצלונה2
2010-1810ויאריאל3
1910-1810אתלטיקו מדריד4
1811-1410אספניול5
1612-1510בטיס6
1410-1210ראיו וייקאנו7
1410-1110אלצ'ה8
1410-910אתלטיק בילבאו9
1412-1010חטאפה10
1316-1710סביליה11
129-910אלאבס12
1013-1110סלטה ויגו13
1012-910אוססונה14
918-1410לבאנטה15
915-1110מיורקה16
914-1010ריאל סוסיאדד17
916-1010ולנסיה18
719-710אוביידו19
722-910ג'ירונה20

"אטה איונג לוחץ להכריע את עתידו כבר בינואר"

ברצלונה רוצה את חלוץ לבאנטה, שיוכל לעבור אליה רק בקיץ בגלל תקנון הליגה הספרדית. בריאל ובפרמייר ליג מחזרים, וגם: התמונה מגיל 17 והקשר לאמבפה

|
אטה איונג על שער 'מונדו דפורטיבו' (צילום מסך)
אטה איונג על שער 'מונדו דפורטיבו' (צילום מסך)

אטה איונג, חלוצה בן ה-22 של לבאנטה, הפך לאחת מהתגליות הבולטות של העונה בליגה הספרדית, והשם הבא ברשימות של ברצלונה כמחליפו האפשרי של רוברט לבנדובסקי. לפי דיווח ב‘מונדו דפורטיבו’, הקמרוני, שכבר כבש שישה שערים ובישל שלושה בעשרת המחזורים הראשונים, מתכנן להחליט על עתידו בינואר הקרוב ורוצה להשלים את מעברו לאחת הקבוצות הגדולות, אך להישאר בהשאלה בלבאנטה עד סוף העונה.

ההתקדמות של איונג העונה הפכה אותו לאחד השמות המבוקשים באירופה. מלבד ברצלונה, גם ריאל מדריד, מנצ’סטר יונייטד, מנצ’סטר סיטי וארסנל עוקבות מקרוב אחר ההתפתחויות סביבו. שישה שערים ושלושה בישולים רשומים לזכותו, כולל גול ושני בישולים בוויאריאל, שם פתח את העונה, וחמישה שערים ובישול נוסף מאז שעבר ללבאנטה. יכולתו הפיזית, הניידות והטכניקה שלו כבר הקנו לו זימון לנבחרת קמרון, והוא נחשב לאחד השחקנים עם הפוטנציאל הגבוה ביותר בליגה.

בברצלונה רואים בו מועמד מוביל להיכנס לנעליו של לבנדובסקי, שיסיים את חוזהו ויעזוב את המועדון בתום העונה. על פי הדיווח, למחלקת הסקאוטינג של בארסה יש יתרון במאבק על החתמתו, משום שהשחקן הביע בעבר הערכה עצומה למועדון. בגיל 17, כשעוד גדל בדואלה שבקמרון, הצטלם לראשונה עם חולצת ברצלונה, רגע שהפך לסמלי עבורו.

איונג עם חולצת ברצלונה בגיל 17 (צילום מסך משער איונג עם חולצת ברצלונה בגיל 17 (צילום מסך משער 'מונדו דפורטיבו')

למרות אהדתו לקטלונים, איונג שומר על יחסים טובים גם עם קיליאן אמבפה, כוכבה של ריאל מדריד, שמוצאו אף הוא מדואלה. השניים שוחחו לא פעם, ואמבפה כבר רמז בפני מקורביו שהיה שמח לראות את איונג מגיע לבלאנקוס בעונה הבאה. נכון לעכשיו, ברצלונה נחשבת למועמדת המובילה להחתימו, אך במועדון יודעים שעליהם לפעול במהירות לפני שיריבות אחרות ינסו להקדים אותם.

איונג עצמו נחוש לסגור את עתידו בינואר ולא לחכות לקיץ. הוא רוצה שההעברה תושלם במהלך חלון החורף, גם אם יישאר בלבאנטה עד יוני, שכן לפי תקנון הליגה הספרדית שחקן אינו יכול לייצג שלוש קבוצות שונות באותה עונה. ברצלונה, שכבר ניסתה לצרפו בקיץ האחרון, אך נתקלה במגבלות הפייר פליי, תצטרך להמתין ולראות האם הליגה תאשר בינואר את החזרת כלל ה־1:1 בהעברות, מה שיאפשר לה להשלים את העסקה.

אטה איונג (IMAGO)אטה איונג (IMAGO)

יתרון נוסף עבור ברצלונה הוא סעיף השחרור של איונג, 30 מיליון אירו בלבד לקבוצות מליגה הספרדית, לעומת 40 מיליון עבור קבוצות הפרמייר ליג. מדובר בסכום נמוך משמעותית משחקנים אחרים ברמה דומה, דוגמת חוליאן אלברס, שעל פי הערכות לא יעזוב את אתלטיקו מדריד בפחות מ־140 מיליון אירו.

בינתיים, לבאנטה נהנית מהכושר הנפלא של הכוכב הצעיר, שבכל מפגש מול ריאל מדריד הצליח למצוא את הרשת, כולל כשהתמודד בעבר במדי ויאריאל ב’ מול קאסטייה. עבורו, האפשרות ללבוש את החולצה של ברצלונה, אותה חולצה שאחז בה בגאווה עוד כילד, עשויה להפוך בקרוב מחלום למציאות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטרנגןכמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרותנגןויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
ויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצותנגןהאם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?
האם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */