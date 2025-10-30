"משהו נשבר בתוכו": הייאוש השקט של אנדריק

“אנדריק מת מבפנים. בשקט. הזעם והתסכול של מישהו שלא מבין דבר הולכים ואוכלים אותו לאט לאט. לאחר שקיבל אישור רפואי לפני חודש, הברזילאי הצעיר חווה את אחת המכות הנפשיות הקשות ביותר מאז הגיע למדריד בגיל 18, עם מזוודה מלאה חלומות, במהלך הקלאסיקו האחרון בברנבאו”, נכתב ב’מארקה’ על החלוץ הצעיר של הבלאנקוס, שלא שיחק העונה.

“בעוד כל הסגל התפרץ לקרב רגשות סוער לאחר השריקה הסופית, רוחו של אנדריק נדדה בתוך הכאוס. ישוב על הספסל, הוא הביט סביב כאילו כל זה לא נוגע אליו. מעטות המצלמות שתפסו את פניו במהלך העימות, כמעט בלתי נראה בין המחוות והמחאות. מחשבותיו היו במקום אחר. במבט ריק הוא ניסה למקד את מבטו בתקרת האצטדיון, בעוד תמונות של מה שדמיין לעצמו לעונה הזו, פסגת הקריירה שלו, חולפות מול עיניו. אך שום דבר לא קרה כפי שתכנן”, הוסיפו בספרד.

“משהו נשבר בפנים”

כשהאצטדיון החל להתרוקן והזרקורים עוד האירו, אנדריק נשאר על המגרש כדי לבצע את התרגילים המיועדים לשחקנים שלא שותפו כלל. זו הייתה הדרך היחידה שלו לדרוך על כר הדשא של הברנבאו באותו ערב. שגרה שהפכה להרגל. הוא כבר זומן שמונה פעמים מבלי לשחק אפילו דקה אחת. “הניגוד לעונתו הראשונה עצום. אז, לאחר שמלאו לו 18, הוא כבש שבעה שערים ב־840 דקות והפך למלך השערים של הקבוצה בגביע המלך, עם חמישה שערים”, ציינו ב’מארקה’.

אנדריק (IMAGO)

“היום, הניצוץ ההוא דעך תחת כובד חוסר הוודאות. הצעיר שהגיע כדי לעורר תקווה הולך ונשחק לתוך ייאוש שקט, מהסוג שבכדורגל מסוכן יותר מכל פציעה. סביבתו הקרובה מפצירה בו להיות סבלני, אך הזמן אוזל. התחרות עזה, וההחלטות הטקטיות אינן מעניקות לו מקום או הסבר”, הביעו דאגה ב’מארקה’. “ברכות לכל הקבוצה שלנו”, הוא כתב לאחר הניצחון בקלאסיקו. הודעה מנומסת ודיפלומטית, אך בטון קר ומרוחק. כמעט כשל אדם שמתבונן מהצד, שאינו מרגיש שהוא חלק מהשלם.

“לא צריך להכיר אותו היטב כדי להבין שהוא כואב. אנדריק חי כדי לשחק, כדי להרגיש את הכדור. באימונים הוא נותן הכל, מחייך עם חבריו ומתאמן בשקט. אבל הזמן עובר, והשתיקה מתחילה להעיק. מספר 9 כבר אינו שולל עזיבה אם מצבו לא ישתנה עד חלון ההעברות של החורף. כך אומרים הקרובים אליו, כך מרגישים מי שרואים אותו מדי יום. ואף שאיש לא אומר זאת בקול רם, כולם יודעים שמשהו נשבר בתוכו”, סיכמו בספרד.