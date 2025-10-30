חיפה צפויה לצאת למחנה בפגרה, מלמד ישוב לסגל?

האם גיא מלמד יחזור לסגל מכבי חיפה אחרי תקופה ארוכה? נראה שהדבר תלוי ועומד בהחלטה של ברק בכר באיזה מערך לעלות מול הפועל ירושלים, חלוץ מטרה אחד או שני חלוצים. אם המאמן ימשיך במערך של חלוץ אחד מן הסתם יהיה זה טברינטה סטיוארט, כאשר בדומה למשחקים האחרונים ג'ורג'ה יובאנוביץ' יפתח בספסל.

אם בכר יפתח במערך של שני חלוצים, סטיוארט ויובאנוביץ', מלמד צפוי לחזור לסגל ולחכות להזדמנות שלו להשתלב מהספסל. על פי התרגול של אתמול, בכר הולך על מערך של חלוץ אחד, כאשר בכנפיים תורגלו קנג'י גורה בצד אחד וסילבה קאני או סוף פודוגראנו בצד השני.

בקישור תורגלו עלי מוחמד שחוזר להרכב אחרי שלא פתח מול טבריה, פיטר אגבה ואיתן אזולאי, מה שאומר שמתיאס נהואל שוב ימצא את עצמו בחוץ. במרכז ההגנה תורגלו עבדולאי סק ושון גולדברג. יילה בטאיי ממנו התאכזבו מאוד במכבי חיפה בגלל חוסר הבגרות שגילה בדקות המכריעות מול טבריה, ימשיך לקבל את הקרדיט בצד ימין.

יילה בטאיי (רדאד ג'בארה)

במכבי חיפה מודעים לחשיבות המשחק ויש רצון גדול מאוד לחזור למסלול הניצחונות אחרי 5 מחזורים שהקבוצה לא עשתה זאת. לקבוצה מצפים שני משחקי ליגה עד לפגרת השזרוע מול הפועל ירושלים ובדוחא מול סכנין. 6 נקודות בשני המשחקים האלה ישחררו הרבה לחץ בקבוצה שתוכל לצאת לדרך חדשה.

לאחר שני המשחקים הקרובים הקבוצה תצא לחופשה של שבוע, כאשר תחזור היא צפויה לצאת למחנה אימונים מרוכז על מנת להמשיך ולהתגבש לקראת המשך המשחקים.