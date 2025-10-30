יום חמישי, 30.10.2025 שעה 08:35
216-238הפועל ב"ש1
174-187מכבי ת"א2
1710-178בית"ר ירושלים3
1311-157הפועל ת"א4
1218-168מכבי נתניה5
118-98הפועל חיפה6
119-88בני סכנין7
1116-118מ.ס אשדוד8
108-148מכבי חיפה9
1019-88עירוני טבריה10
914-128הפועל פ"ת11
810-88עירוני ק"ש12
214-58הפועל ירושלים13
123-68מכבי בני ריינה14

אוהדי בית"ר מתנפלים על הכרטיסים לב"ש בטדי

במועדון מצפים להמשכיות מול הקבוצה של קוז'וק אחרי הניצחון בגמר הטוטו, גיל כהן צפוי להחליף את גדראני. גורם בקבוצה: "תוצאת הבדיקה מראה חבלה"

אוהדי בית
אוהדי בית"ר ירושלים (רדאד ג'בארה)

אוהדי בית"ר ירושלים מתנפלים על כרטיסים למשחק בטדי ביום שני מול הפועל באר שבע. אתמול נחטפו בתוך כמה שעות כל הכרטיסים ליציע הדרומי, המשטרה אישרה לפתוח גם את היציע הצפון מערבי עבור אוהדי בית"ר ירושלים והצפי הוא שגם הכרטיסים הללו יימכרו בתוך יממה וטדי יהיה סולד אאוט ביום שני, כאשר אוהדי בית"ר יכסו בשרשרת רצף יציעים מהיציע המזרחי דרך הדרומי משם למערבי ועד לצפון מערבי. אוהדים צהובים שחורים מחכים כבר שיגיע יום שני.

אחרי הניצחון על הפועל תל אביב בגמר גביע הטוטו, יש ציפיות להמשכיות גם מול באר שבע שמגיעה כשהיא בתקופה פחות טובה מקצועית, האמון של הקהל, האנרגיות ממשחק גמר גביע הטוטו והתחושה שמשהו טוב קורה בבית"ר ירושלים גורמים לתחושה שאפשר לנצח את הפועל באר שבע בטדי, משהו שלא קרה למעלה מעשור.

ברק יצחקי כבר חושב כיצד למלא את מקומו של גדראני הפצוע למשחק הזה, גיל כהן הוא המועמד הטבעי להיכנס לנעליים של גדראני. בבית"ר ירושלים הודיעו אתמול כי הצוות הרפואי המליץ לשלוח את השחקן לבדיקות נוספות ומקיפות בשל הפציעה שלו בברך. גורם בקבוצה: ״תוצאת הבדיקה של גדראני אכן מראה חבלה, אבל אנחנו רוצים לערוך עוד בדיקות מקיפות ועוד התייעצויות״.

לוקה גדראני מפונה על האלונקה (רדאד גלוקה גדראני מפונה על האלונקה (רדאד ג'בארה)
