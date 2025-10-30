דני אבדיה: יש משהו מאוד מיוחד בקבוצה הזאת

דני אבדיה אמנם לא המשיך ברצף 20 הנקודות או יותר שלו הלילה, כשסיים עם 19 “בלבד”, אך הוא סייע לפורטלנד ברגעים החשובים והטרייל בלייזרס ניצחו 134:136 את יוטה בחוץ. בסיום המשחק הישראלי סיכם את ההתמודדות מנקודת המבט שלו.

דני אבדיה אמר בסיום המשחק: "אני מרגיש שלא פחדנו, שיחקנו את המשחק שלנו, ג'רו עזר מהקו בסיום, התרכזנו בהגנה ובמה שהיינו צריכים לעשות. ההפרש לא היה צריך להיות מצומצם ככה, היה קשה. אמרו לנו בצוות האימון להמשיך בשלנו ולנסות לסגור את המשחק”.

“לא שינינו משהו מיוחד. צוות האימון הכין אותנו היטב, יוטה תמיד פותחת חזק, כולנו היינו טובים, שחקנים שלא שיחקו במשחק הקודם היו נהדרים. מה קרה כשאיבדנו את היתרון? מיהרנו יותר מדי ולא זרקנו מספיק לסל, זה הכל. אני אוהב את הזהות שלנו ואיך אנחנו משחקים ביחד. כולם נותנים מעצמם 100%, יש פה משהו מאוד מיוחד עם הקבוצה הזאת”, סיכם.