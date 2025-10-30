יום חמישי, 30.10.2025 שעה 06:54
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
2710-2210ריאל מדריד1
2212-2510ברצלונה2
2010-1810ויאריאל3
1910-1810אתלטיקו מדריד4
1811-1410אספניול5
1612-1510בטיס6
1410-1210ראיו וייקאנו7
1410-1110אלצ'ה8
1410-910אתלטיק בילבאו9
1412-1010חטאפה10
1316-1710סביליה11
129-910אלאבס12
1013-1110סלטה ויגו13
1012-910אוססונה14
918-1410לבאנטה15
915-1110מיורקה16
914-1010ריאל סוסיאדד17
916-1010ולנסיה18
719-710אוביידו19
722-910ג'ירונה20

בספרד שיבחו: סולומון ניצל את ההזדמנות בגדול

אחרי שסיפק שלושה בישולים בגביע, בתקשורת לא נותרו אדישים: "העניש את הגנת היריבה, פעל ומעורב". מרסלינו: "רצינו לתת לכולם דקות, יש קבוצה נהדרת"

|
מנור סולומון (IMAGO)
מנור סולומון (IMAGO)

התקשורת הספרדית פרגנה למנור סולומון אחרי הופעה מרשימה בניצחון 0:6 של ויאריאל על סיודאד לוסנה מהליגה החמישית בגביע המלך. הקשר הישראלי פתח בהרכב, שיחק 75 דקות וסיפק שלושה בישולים מרהיבים במשחק שבו הצוללת הצהובה שלטה לכל אורכו.

ב’אס’ ציינו כי סולומון “ניצל את ההזדמנות שלו בצורה הטובה ביותר וסיפק שלושה בישולים”, בעוד שב’מונדו דפורטיבו’ הדגישו כי “העניש את הגנת היריבה עם מסירה נפלאה”. בשני האתרים הוסיפו שסולומון היה פעיל ומעורב כמעט בכל מהלך התקפי, והצליח להרשים במשחק שבו מרסלינו בחר לבצע רוטציות נרחבות.

מאמן ויאריאל, מרסלינו, החמיא לשחקניו ולרוח הקבוצתית לאחר הניצחון: “רצינו לשמור על העוצמה של הסגל ולתת לכולם דקות משחק. יש לנו קבוצה מצוינת ואנחנו מוכיחים את זה. ננסה להמשיך כך גם בסיבוב הבא. הקבוצה הזו מראה שיש לה מנטליות חזקה מאוד. חששנו שהמשחק הזה יסיט אותנו מההתמקדות בליגת האלופות, אבל זה לא קרה”.

עבור סולומון, שהיה אחד מהבולטים על המגרש, זו הייתה הוכחה נוספת שהוא משתלב היטב במערך של מרסלינו ומוכן לתפוס תפקיד משמעותי יותר גם במפגשים החשובים של ויאריאל בליגה ובליגת האלופות.

