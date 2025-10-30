יום חמישי, 30.10.2025 שעה 07:05
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
100%495-5174פילדלפיה 76'
100%445-4794שיקגו בולס
75%463-5264מיאמי היט
75%465-4894מילווקי באקס
60%571-5755דטרויט פיסטונס
60%576-5815קליבלנד קאבלירס
50%442-4424ניו יורק ניקס
50%499-5134שארלוט הורנטס
40%598-5675אטלנטה הוקס
40%536-5715בוסטון סלטיקס
25%518-4844וושינגטון וויזארדס
20%613-5705אורלנדו מג'יק
20%639-6075טורונטו ראפטורס
0%490-4534אינדיאנה פייסרס
0%637-5655ברוקלין נטס
 מערב 
100%554-5915אוקלהומה ת'אנדר
100%418-4844סן אנטוניו ספרס
80%576-6045גולדן סטייט ווריורס
75%450-5134דנבר נאגטס
60%586-5885לוס אנג'לס לייקרס
60%615-6025ממפיס גריזליס
60%593-6185פורטלנד בלייזרס
50%483-5054יוטה ג'אז
50%470-5114יוסטון רוקטס
50%436-4304לוס אנג'לס קליפרס
40%577-5395דאלאס מאבריקס
40%595-5715מינסוטה טימברוולבס
20%584-5555סקרמנטו קינגס
20%630-5805פיניקס סאנס
0%492-4164ניו אורלינס פליקנס

אבדיה בלט, פורטלנד גברה על יוטה בקרב צמוד

הישראלי תרם ברגעים הקריטיים, סיים עם 19 נקודות והוסיף 9 ריבאונדים, 5 אסיסטים, חטיפה וחסימה ב-134:136 בחוץ מול הג'אז שכמעט חזרו מפיגור 22 נק'

|
דני אבדיה (רויטרס)
דני אבדיה (רויטרס)

פורטלנד ודני אבדיה המשיכו במומנטום החיובי עם ניצחון חוץ 134:136 על יוטה, שהעניק להם רצף ניצחונות ראשון העונה ומאזן חיובי 2:3. למרות שרצף 20 הנקודות או יותר של אבדיה נעצר, הוא היה מהבולטים על הפרקט והציג משחק שלם נוסף בשני צידי המגרש.

הישראלי סיים עם 19 נקודות ב-6 מ-12 מהשדה, אמנם החטיא את כל חמש זריקותיו מחוץ לקשת, אך היה יעיל מהעונשין עם 7 מ-10. בנוסף הוסיף 9 ריבאונדים, 5 אסיסטים, חטיפה וחסימה, לצד שישה איבודים ומדד פלוס מינוס 7+ ב-34 דקות. אבדיה תרם ברגעים קריטיים, בעיקר במחצית השנייה כשהבלייזרס נאבקו לשמור על היתרון מול הקאמבק של הג’אז.

פורטלנד הציגה משחק התקפה מאוזן במיוחד עם חמישה שחקנים שקלעו 17 נקודות או יותר, כשג’רו הולידיי הוביל עם 27. הקבוצה רשמה 18 שלשות בשלושת הרבעים הראשונים והגיעה ל־117 נקודות לפני הרבע הרביעי, הנתון השני הכי גבוה בתולדות המועדון אחרי שלושה רבעים.

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

הקבוצה של אבדיה חיה מההגנה: 14 חטיפות הפכו ל-25 נקודות במתפרצות ו־27 נוספות בעקבות איבודי יריבה. מתיייס תייבול חטף פעמיים כבר בפתיחה לפני שיצא בגלל פציעה, בעוד הולידיי, ג’רמי גרנט, בלייק ווסלי וריאן רופרט הוסיפו כל אחד שתי חטיפות.

יוטה, שקיבלה 32 נקודות מלאורי מרקנן ו-29 מקיונטה ג’ורג’, רצה 0:11 ברבע האחרון וצימקה את ההפרש, כשכמעט חזרה מפיגור של 22 נקודות, אך פורטלנד שמרה על קור רוח וניצחה בזכות הגנה יציבה בדקות הסיום, כאשר ג’רו הולידיי שמר על קור רוח ודייק בארבע זריקות עונשין רצופות בשניות האחרונות, מה שמנע מיוטה להשלים מהפך דרמטי.

הבלייזרס שיפרו את מאזנם ל-3:1 מאז שמאמן הקבוצה צ’ונסי בילאפס נעצר בעקבות מה שתואר על ידי הרשויות הפדרליות כמעורבות בפעילות הימורים בלתי חוקית, והוא הושעה מתפקידו. הג’אז הפסידו לראשונה העונה במגרשם הביתי. קיונטה ג’ורג’ הוסיף 29 נקודות ושמונה אסיסטים, בעוד ווקר קסלר סיים עם 18 נקודות ו-12 ריבאונדים.

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

אגב, פורטלנד קלעה 14 מ-29 מחוץ לקשת במחצית הראשונה. שיידון שארפ, ג’רמי גרנט ודואופ רית’ צלפו שלוש שלשות כל אחד עוד לפני ההפסקה. הקליעה הנהדרת מבחוץ סייעה לבלייזרס למחוק פיגור דו ספרתי מוקדם ולרדת להפסקה ביתרון 73:79, אחרי רבע שני שבו קלעו 46 נקודות לעומת 43 של יוטה ברבע הראשון.

אבדיה וחבריו ינסו להמשיך את התקופה הטובה גם במפגש הבא מול דנבר במסגרת משחק הגביע, כשהישראלי ינסה לשמור על היציבות המרשימה שגילה מתחילת העונה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטרנגןכמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרותנגןויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
ויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצותנגןהאם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?
האם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */