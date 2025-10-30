בן שרף התקשה ולא קלע, ברוקלין שוב הפסידה

בן שרף מתחיל להבין שהגיע לליגה הגדולה והקשה ביותר בעולם. הגארד הישראלי פתח שוב בחמישייה של ברוקלין, אך סיים ערב מתסכל נוסף בהפסד 117:112 לאטלנטה, החמישי ברציפות של הנטס מתחילת העונה. דני וולף, שנכלל לראשונה בסגל, נותר על הספסל וטרם ערך בכורה רשמית בליגה.

שרף שיחק 12 דקות בלבד, סיים ללא נקודות (0 מ־2 מהשדה, שתיהן משלוש), עם שני ריבאונדים, אסיסט אחד ושלושה איבודים. הוא פתח באנרגיות טובות והלהיב את הקהל בברקלייס סנטר עם מסירה נהדרת שהובילה לסל מוקדם, אך לאחר מכן איבד ביטחון, ביצע כמה טעויות ונגרע מהרוטציה. ברבע השני כבר לא קיבל דקות, וחזר לפרקט רק לקראת הסיום כשהמשחק היה צמוד.

אטלנטה, שפתחה את המשחק בצורה חלשה ונקלעה לפיגור 12:0, התעשתה במהירות, גם אחרי שאיבדה את כוכבה טראיי יאנג, שנפצע בברכו כבר ברבע הראשון וירד לחדר ההלבשה. ג’יילן ג’ונסון לקח פיקוד עם 23 נקודות, ניקיל אלכסנדר־ווקר הוסיף 18 ולוק קנארד קלע 17 (4 מ־5 משלוש), כשאונייקה אוקונגוו שולט מתחת לסלים עם 12 נקודות ו־14 ריבאונדים.

בן שרף מתחת לסל (רויטרס)

בצד השני, מייקל פורטר ג’וניור בלט עם 32 נקודות ו־9 ריבאונדים, משחק השיא שלו העונה, אך גם הוא לא הצליח למנוע את ההפסד. קאם תומאס תרם 19 נקודות באחוזים חלשים וניק קלקסטון רשם דאבל דאבל נוסף (18 נקודות, 12 ריבאונדים). איגור דמיין קלע 4 בלבד, בעוד שאר הרוקיז של הנטס, וולף, נולאן טראורה ודרייק פאוול, לא שותפו כלל.

ברוקלין המשיכה את הדפוס הקבוע שלה העונה, פתיחה מבטיחה, נפילה בהמשך וריצה מאוחרת שכמעט הספיקה למהפך. למרות צימוק הפער ל־115:112 דקה וחצי לסיום, ההוקס שמרו על ריכוז והשיגו עצירות הגנתיות חשובות כדי לנעול את המשחק מהקו.

הנטס, שפתחו עונה עם חמישה הפסדים לראשונה מאז 2015/16, יקוו לעצור את הסחף במשחק הבית הבא מול פילדלפיה, שתגיע במאזן מושלם של 0:4. שרף, מנגד, יצטרך להראות שהוא מסוגל להשפיע גם כשלא הכל הולך.