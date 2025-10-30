יום חמישי, 30.10.2025 שעה 07:08
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
100%495-5174פילדלפיה 76'
100%445-4794שיקגו בולס
75%463-5264מיאמי היט
75%465-4894מילווקי באקס
60%571-5755דטרויט פיסטונס
60%576-5815קליבלנד קאבלירס
50%442-4424ניו יורק ניקס
50%499-5134שארלוט הורנטס
40%598-5675אטלנטה הוקס
40%536-5715בוסטון סלטיקס
25%518-4844וושינגטון וויזארדס
20%613-5705אורלנדו מג'יק
20%639-6075טורונטו ראפטורס
0%490-4534אינדיאנה פייסרס
0%637-5655ברוקלין נטס
 מערב 
100%554-5915אוקלהומה ת'אנדר
100%418-4844סן אנטוניו ספרס
80%576-6045גולדן סטייט ווריורס
75%450-5134דנבר נאגטס
60%586-5885לוס אנג'לס לייקרס
60%615-6025ממפיס גריזליס
60%593-6185פורטלנד בלייזרס
50%483-5054יוטה ג'אז
50%470-5114יוסטון רוקטס
50%436-4304לוס אנג'לס קליפרס
40%577-5395דאלאס מאבריקס
40%595-5715מינסוטה טימברוולבס
20%584-5555סקרמנטו קינגס
20%630-5805פיניקס סאנס
0%492-4164ניו אורלינס פליקנס

בן שרף התקשה ולא קלע, ברוקלין שוב הפסידה

הישראלי שיחק 12 דקות בלבד וסיים אותן ללא נקודות, עם שני ריבאונדים, אסיסט ושלושה איבודים. דני וולף נכלל בסגל ולא שותף ב-117:112, הנטס ב-5:0

|
בן שרף (רויטרס)
בן שרף (רויטרס)

בן שרף מתחיל להבין שהגיע לליגה הגדולה והקשה ביותר בעולם. הגארד הישראלי פתח שוב בחמישייה של ברוקלין, אך סיים ערב מתסכל נוסף בהפסד 117:112 לאטלנטה, החמישי ברציפות של הנטס מתחילת העונה. דני וולף, שנכלל לראשונה בסגל, נותר על הספסל וטרם ערך בכורה רשמית בליגה.

שרף שיחק 12 דקות בלבד, סיים ללא נקודות (0 מ־2 מהשדה, שתיהן משלוש), עם שני ריבאונדים, אסיסט אחד ושלושה איבודים. הוא פתח באנרגיות טובות והלהיב את הקהל בברקלייס סנטר עם מסירה נהדרת שהובילה לסל מוקדם, אך לאחר מכן איבד ביטחון, ביצע כמה טעויות ונגרע מהרוטציה. ברבע השני כבר לא קיבל דקות, וחזר לפרקט רק לקראת הסיום כשהמשחק היה צמוד.

אטלנטה, שפתחה את המשחק בצורה חלשה ונקלעה לפיגור 12:0, התעשתה במהירות, גם אחרי שאיבדה את כוכבה טראיי יאנג, שנפצע בברכו כבר ברבע הראשון וירד לחדר ההלבשה. ג’יילן ג’ונסון לקח פיקוד עם 23 נקודות, ניקיל אלכסנדר־ווקר הוסיף 18 ולוק קנארד קלע 17 (4 מ־5 משלוש), כשאונייקה אוקונגוו שולט מתחת לסלים עם 12 נקודות ו־14 ריבאונדים.

בן שרף מתחת לסל (רויטרס)בן שרף מתחת לסל (רויטרס)

בצד השני, מייקל פורטר ג’וניור בלט עם 32 נקודות ו־9 ריבאונדים, משחק השיא שלו העונה, אך גם הוא לא הצליח למנוע את ההפסד. קאם תומאס תרם 19 נקודות באחוזים חלשים וניק קלקסטון רשם דאבל דאבל נוסף (18 נקודות, 12 ריבאונדים). איגור דמיין קלע 4 בלבד, בעוד שאר הרוקיז של הנטס, וולף, נולאן טראורה ודרייק פאוול, לא שותפו כלל.

ברוקלין המשיכה את הדפוס הקבוע שלה העונה, פתיחה מבטיחה, נפילה בהמשך וריצה מאוחרת שכמעט הספיקה למהפך. למרות צימוק הפער ל־115:112 דקה וחצי לסיום, ההוקס שמרו על ריכוז והשיגו עצירות הגנתיות חשובות כדי לנעול את המשחק מהקו.

הנטס, שפתחו עונה עם חמישה הפסדים לראשונה מאז 2015/16, יקוו לעצור את הסחף במשחק הבית הבא מול פילדלפיה, שתגיע במאזן מושלם של 0:4. שרף, מנגד, יצטרך להראות שהוא מסוגל להשפיע גם כשלא הכל הולך.

