יום חמישי, 30.10.2025 שעה 00:04
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
218-169נאפולי1
214-109רומא2
1811-229אינטר3
187-149מילאן4
166-129קומו5
157-139בולוניה6
159-129יובנטוס7
1410-119קרמונזה8
137-139אטאלנטה9
1215-119אודינזה10
1214-89טורינו11
117-118לאציו12
109-88ססואולו13
910-88קליארי14
79-49פארמה15
614-79לצ'ה16
514-59ורונה17
412-58פיזה18
415-79פיורנטינה19
313-49גנואה20

ניצחונות לרומא ואינטר, יובנטוס עצרה את הסחף

הג'יאלורוסי גברו 1:2 על פארמה ונצמדו לנאפולי בצמרת, הנראזורי עם 3 נק' אחרי 0:3 על פיורנטינה והביאנקונרי שבו לנצח אחרי 1:3 אחרי 8 משחקים. צפו

|
שחקני ואנשי אינטר בטירוף (IMAGO)
שחקני ואנשי אינטר בטירוף (IMAGO)

המחזור התשיעי בליגה האיטלקית המשיך הערב (רביעי), במסגרת משחקי אמצע השבוע, כשבמוקד, רומא נצמדה לפסגה אחרי 1:2 על פארמה, אינטר טיפסה למקום השלישי עם 0:2 על פיורנטינה ויובנטוס חזרה לנצח עם 1:3 על אודינזה. במשחקים נוספים, קומו ניצחה 1:3 את הלאס ורונה, קרמונזה המשיכה להפתיע עם 0:2 על גנואה ובולוניה סיימה ב-0:0 עם טורינו.

אינטר – פיורנטינה 0:3

הנראזורי שבו למסלול הניצחונות אחרי ההפסד 3:1 לנאפולי במחזור הקודם, עם ניצחון אדיר על הויולה המרוסקים, שסופרים כעת תשעה משחקי ליגה ללא ניצחון, כשהם במקום הלפני אחרון בליגה. הקאן צ’להאנולו אמנם כבש צמד, אך מי שסיפק את הרגע הגדול במשחק היה פיטר סוצ’יץ’, שביצע מהלך אישי אדיר בדרך לשער השני של קבוצתו.

רומא – פארמה 1:2

הקבוצה מעיר הנצח אמנם לא כובשת יותר מדי, אך תחת ג’אן פיירו גספריני היא נמצאת בדרך הנכונה אחרי הניצחון, כשנצמדה לנאפולי בצמרת הטבלה האיטלקית. אחרי מחצית מאופסת, מריו הרמוסו הצליח למצוא את הרשת אחרי כדור קרן מדוד של פאולו דיבאלה, כשארטם דובביק הכפיל. אלסנדרו צ’ירקטי רק צימק בסיום.

יובנטוס – אודינזה 1:3

ניצחה, נקודה: 1:3 ליובנטוס על אודינזה

אחרי שמונה משחקים ללא ניצחון, הביאנקונרי חזרו לטעום את טעם ההצלחה בזכות שני פנדלים מדויקים של דושאן ולאחוביץ’ וקנאן יילדיז. בתווך, ניקולו זניולו הצליח לאזן באופן זמני, אבל פדריקו גאטי הצליח להגיע להגבהה של אנדראה קמביאסו כדי להשיב את היתרון, שבסופו של דבר גם הוביל לניצחון ראשון מזה חודש וחצי.

קומו – הלאס ורונה 1:3

לראשונה העונה, הצליחה הקבוצה של ססק פברגאס להראות שהיא יכולה להסתדר ללא הכוכב הגדול שלה, ניקו פאס. אם עד עכשיו הקשר היה מעורב בשמונה מתוך תשעת שערי קבוצתו, היום הלינארי הצליחו לכבוש שלושה גולים מבלי שפאס כובש או מבשל, זאת בזכות שערים של אנסטיוס דוביקאס, סטפן פוש ומרג’ים וויוודה. סואט סרדאר איזן זמנית במהלך המחצית הראשונה.

בולוניה – טורינו 0:0

הרוסובלו המשיכו בכושר הלא יציב שלהם בתקופה האחרונה עם תיקו שלישי בחמשת המשחקים האחרונים שלהם, זאת אחרי שלא הצליחו למצוא את הרשת של השוורים מטורינו, שסיפקו תצוגה הגנתית גדולה. צ’ה אדאמס יכול היה להעניק ניצחון די מפתיע לאורחת, אבל פגש את המשקוף מתוך רחבת ה-16, במצב המסוכן היחיד במשחק.

גנואה – קרמונזה 2:0

המרעננת הרשמית של הליגה המשיכה במסעה המפתיע בסרייה א’ עם ניצחון חשוב נוסף על הגריפוני, ששקועים במקום האחרון בטבלה. פדריקו בונאצולי, שכבר כבש מספרת אחת במחזור הראשון מול מילאן, עשה זאת גם הפעם עם בעיטת מספרת נוספת, בדרך לצמד ושלוש נקודות משמעותיות, שמיקמו את קבוצתו בחלקו העליון של הטבלה.

