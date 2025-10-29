ניצחונות לרומא ואינטר, יובנטוס עצרה את הסחף

המחזור התשיעי בליגה האיטלקית המשיך הערב (רביעי), במסגרת משחקי אמצע השבוע, כשבמוקד, רומא נצמדה לפסגה אחרי 1:2 על פארמה, אינטר טיפסה למקום השלישי עם 0:2 על פיורנטינה ויובנטוס חזרה לנצח עם 1:3 על אודינזה. במשחקים נוספים, קומו ניצחה 1:3 את הלאס ורונה, קרמונזה המשיכה להפתיע עם 0:2 על גנואה ובולוניה סיימה ב-0:0 עם טורינו.

אינטר – פיורנטינה 0:3

הנראזורי שבו למסלול הניצחונות אחרי ההפסד 3:1 לנאפולי במחזור הקודם, עם ניצחון אדיר על הויולה המרוסקים, שסופרים כעת תשעה משחקי ליגה ללא ניצחון, כשהם במקום הלפני אחרון בליגה. הקאן צ’להאנולו אמנם כבש צמד, אך מי שסיפק את הרגע הגדול במשחק היה פיטר סוצ’יץ’, שביצע מהלך אישי אדיר בדרך לשער השני של קבוצתו.

רומא – פארמה 1:2

הקבוצה מעיר הנצח אמנם לא כובשת יותר מדי, אך תחת ג’אן פיירו גספריני היא נמצאת בדרך הנכונה אחרי הניצחון, כשנצמדה לנאפולי בצמרת הטבלה האיטלקית. אחרי מחצית מאופסת, מריו הרמוסו הצליח למצוא את הרשת אחרי כדור קרן מדוד של פאולו דיבאלה, כשארטם דובביק הכפיל. אלסנדרו צ’ירקטי רק צימק בסיום.

יובנטוס – אודינזה 1:3

ניצחה, נקודה: 1:3 ליובנטוס על אודינזה

אחרי שמונה משחקים ללא ניצחון, הביאנקונרי חזרו לטעום את טעם ההצלחה בזכות שני פנדלים מדויקים של דושאן ולאחוביץ’ וקנאן יילדיז. בתווך, ניקולו זניולו הצליח לאזן באופן זמני, אבל פדריקו גאטי הצליח להגיע להגבהה של אנדראה קמביאסו כדי להשיב את היתרון, שבסופו של דבר גם הוביל לניצחון ראשון מזה חודש וחצי.

קומו – הלאס ורונה 1:3

לראשונה העונה, הצליחה הקבוצה של ססק פברגאס להראות שהיא יכולה להסתדר ללא הכוכב הגדול שלה, ניקו פאס. אם עד עכשיו הקשר היה מעורב בשמונה מתוך תשעת שערי קבוצתו, היום הלינארי הצליחו לכבוש שלושה גולים מבלי שפאס כובש או מבשל, זאת בזכות שערים של אנסטיוס דוביקאס, סטפן פוש ומרג’ים וויוודה. סואט סרדאר איזן זמנית במהלך המחצית הראשונה.

בולוניה – טורינו 0:0

הרוסובלו המשיכו בכושר הלא יציב שלהם בתקופה האחרונה עם תיקו שלישי בחמשת המשחקים האחרונים שלהם, זאת אחרי שלא הצליחו למצוא את הרשת של השוורים מטורינו, שסיפקו תצוגה הגנתית גדולה. צ’ה אדאמס יכול היה להעניק ניצחון די מפתיע לאורחת, אבל פגש את המשקוף מתוך רחבת ה-16, במצב המסוכן היחיד במשחק.

גנואה – קרמונזה 2:0

המרעננת הרשמית של הליגה המשיכה במסעה המפתיע בסרייה א’ עם ניצחון חשוב נוסף על הגריפוני, ששקועים במקום האחרון בטבלה. פדריקו בונאצולי, שכבר כבש מספרת אחת במחזור הראשון מול מילאן, עשה זאת גם הפעם עם בעיטת מספרת נוספת, בדרך לצמד ושלוש נקודות משמעותיות, שמיקמו את קבוצתו בחלקו העליון של הטבלה.