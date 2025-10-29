לפני הפועל ת"א: אולימפיאקס נכנעה למונאקו

אחרי שהפועל תל אביב ניצחה את פרטיזן בלגרד והבטיחה את המקום הראשון ביורוליג למחזור נוסף, המחזור השביעי ננעל לו עם המשחק השני והאחרון היום (רביעי) כאשר מונאקו גברה 87:92 על אולימפיאקוס בשחזור המשחק ההוא מהפיינל פור אשתקד.

בחצי הגמר דאז, שהתקיים באבו דאבי, הצרפתים ניצחו 68:78 את היוונים בדרך לגמר הגדול, רק כדי להיכנע שם לפנרבחצ’ה. הפעם, זה שוב נגמר עם חגיגה של ואסיליס ספאנוליס וחניכיו, כאשר אלפא דיאלו ומייק ג’יימס היו מעל כולם עם 27 ו-23 נקודות בהתאמה, האמריקאי הוסיף גם 10 אסיסטים.

זה היה הניצחון הרביעי של מונאקו העונה בשבעת המחזורים הראשונים, לצד שלושה הפסדים. אולימפיאקוס מצידה רשמה הפסד אחרי שני ניצחונות ברצף, וזה היה ההפסד השלישי שלה העונה, מה שאומר שהשתיים עם אותו מאזן בדיוק. טיילר דורסי וסשה וזנקוב בלטו אצל המפסידה עם 23 ו-17 נקודות בהתאמה.